Marjorie Taylor Greene s’en prend aux républicains à propos des « mandats de masque »

Vendredi, la représentante Marjorie Taylor Greene s’est déchaînée contre ses collègues républicains, les accusant de ne pas avoir répondu aux mandats de masques apparus à travers le pays en réponse à une augmentation des hospitalisations liées au COVID.

En postant sur X (anciennement Twitter), Greene a décrit avoir été « choqué » d’avoir reçu un avis du représentant du GOP Brad Wenstrup, président du sous-comité spécial de la Chambre sur la pandémie de coronavirus, au sujet d’une audience explorant « l’érosion pandémique de la relation médecin-patient ». «

« Je n’ai entendu personne dire qu’il était préoccupé par la relation médecin-patient en ce qui concerne le COVID », a déclaré Greene. « Cependant, les gens crient : ‘NOUS NE SE CONFORMERONS PAS’ alors que l’administrateur de Biden et Fauci réclament de manière insensée des mandats de masques et davantage de financement pour les vaccins contre la COVID, tandis que certaines écoles masquent à nouveau les enfants de force – ce qui constitue de la MALÉTRAITANCE SUR LES ENFANTS. »

Elle a poursuivi : « Si vous vous souciez de la santé publique, alors écoutez réellement le public lorsqu’il vous dit ce qui ne va pas ! »

L’audience de la sous-commission est prévue le 14 septembre à 10 heures. Semaine d’actualités a contacté Greene par e-mail pour obtenir des commentaires supplémentaires.

La représentante Marjorie Taylor Greene avec son masque facial « Trump Won » baissé lors d’un entretien avec un collègue le 3 janvier 2021 à Washington, DC.

Erin Scott/Getty Images



Certaines écoles et hôpitaux ont annoncé un retour aux masques obligatoires après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont signalé une augmentation des hospitalisations liées au COVID à la fin du mois dernier. Entre le 20 et le 26 août, les États-Unis ont enregistré une augmentation de 15,7 % des hospitalisations qui, selon les responsables de la santé, pourraient être dues au nouveau variant BA.2.86.

Le CDC affirme que BA.2.86 « pourrait être plus susceptible de provoquer une infection chez les personnes qui ont déjà eu le COVID-19 ou qui ont reçu des vaccins contre le COVID-19 ».

Bien que ces mandats aient été limités aux installations de New York, de Californie, du Maryland et de l’Alabama, les républicains de tout le pays se sont battus contre la perspective du retour des ordres de masquage.

Greene est une farouche opposante aux mandats de port du masque depuis la pandémie, comparant les mandats du Congrès à l’Holocauste de mai 2021. En novembre 2021, elle a été condamnée à des amendes pour avoir refusé de porter un masque à la Chambre et s’est attaquée aux institutions qui ont récemment rétabli leurs mandats. .

Vendredi, le républicain de Géorgie a déclaré que c’était une perte de temps pour le sous-comité COVID de la Chambre de tenir une audience sur la relation médecin-patient alors que les Américains sont davantage préoccupés par les masques et les vaccins.

« Je ne suis pas médecin et je n’ai pas besoin de l’être pour vous dire maintenant pourquoi il y a de la méfiance dans la relation médecin-patient, c’est [because] Les médecins ont dit aux patients de prendre un vaccin qui a causé des blessures, voire des décès chez un pourcentage des personnes vaccinées, et personne n’y fait rien », a déclaré Greene dans son message X.

Le CDC affirme cependant que les avantages des vaccins contre la COVID dépassent de loin les risques potentiels. Son site Web indique que « les personnes qui reçoivent des vaccins contre le COVID-19 sont moins susceptibles de mourir du COVID-19 et de ses complications et ne courent pas plus de risque de décès pour des causes non liées au COVID que les personnes non vaccinées ».

Pourtant, la désinformation autour du virus a accru les craintes selon lesquelles les vaccins auraient des effets néfastes sur la santé. Un sondage de la Kaiser Family Foundation mené au printemps a révélé qu’un tiers des Américains pensent que le vaccin « a causé des milliers de morts subites chez des personnes par ailleurs en bonne santé ».