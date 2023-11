Marjorie Taylor Greene réintroduit une résolution pour censurer la « terroriste » Rashida Tlaib

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., lundi la réintroduction d’une législation visant à censurer la représentante Rashida Tlaib, D-Mich.

La censure est une forme rare de dans lequel le président de la Chambre lit à haute voix une résolution exprimant sa profonde désapprobation à l’égard d’un représentant, qui doit se lever et écouter, pour mauvaise conduite. Elle n’est pas aussi grave qu’une expulsion, mais peut avoir un « effet psychologique puissant » sur le sujet, indique le site Internet du Sénat.

La censure demande au Congrès de punir le représentant Tlaib, que le représentant Greene appelle « le terroriste Tlaib », pour avoir prétendument incité à une manifestation illégale devant un immeuble de bureaux du Capitole le mois dernier par des manifestants anti-israéliens. L’Américain d’origine palestinienne a prononcé un discours en larmes mercredi lors d’un rassemblement près du Capitole, ce qui, selon les législateurs, a attisé les flammes des manifestants en colère.

LIRE LA SUITE |

La représentante Greene a expliqué sur les réseaux sociaux qu’elle le texte du projet de loi visant à modifier la description des infractions du représentant Tlaib.

“Je supprime l’insurrection et la remplace par l’occupation illégale du 18 octobre qui a enfreint les mêmes lois fédérales que le 6 janvier et a conduit à des centaines d’arrestations et d’agressions contre la police de Cap”, a déclaré le représentant Greene. .

Le représentant Greene a également publié une liste des représentants du GOP qui ont voté pour déposer la première résolution. Elle les 23 Républicains comme étant « irresponsables ».

Le représentant Tlaib a publié une déclaration coïncidant avec le premier effort de censure, qualifiant cet effort de « déséquilibré ».

« La résolution déséquilibrée de Marjorie Taylor Greene est profondément islamophobe et attaque les défenseurs juifs pacifiques de la guerre », a déclaré le représentant Tlaib. . “Je ne serai pas victime d’intimidation, je ne serai pas déshumanisé et je ne serai pas réduit au silence.”

LIRE LA SUITE |

Le représentant Tlaib et d’autres membres du groupe ultra-progressiste du Congrès « The Squad » sont dans une situation délicate à cause de leur utilisation répétée d’une rhétorique anti-israélienne, poussant même leurs collègues démocrates à sur eux. Le sénateur John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, a fustigé le mois dernier le représentant Tlaib et « The Squad », qualifiant les actions du groupe de « vraiment inquiétantes ».

Le représentant Ritchie Torres, DN.Y., et le représentant Josh Gottheimer, DN.Y., ont également été très critiques à l’égard des membres de « Squad » pour avoir plaidé contre le soutien américain à Israël après l’invasion terroriste du Hamas le 7 octobre.