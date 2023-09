Marjorie Taylor Greene moquée pour la gaffe de Yom Kippour

La représentante Marjorie Taylor Greene a été ridiculisée sur les réseaux sociaux après avoir publié un message de Yom Kippour comprenant une image d’une menorah de Hanoukka.

De nombreuses personnes n’ont pas tardé à souligner que le message du républicain enflammé sur X, anciennement Twitter, incluait une menorah, qui n’a rien à voir avec Yom Kippour. Certains utilisateurs des réseaux sociaux se sont moqués du législateur, affirmant que ce serait comme si une personne souhaitait aux chrétiens une bonne nouvelle. Joyeuses Pâques avec une photo d’un sapin de Noël ou du Père Noël.

Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, commence dimanche au coucher du soleil et se termine lundi soir. C’est une fête observée par le jeûne et l’expiation des péchés.

La représentante américaine Marjorie Taylor Greene arrive pour une réunion du caucus républicain de la Chambre au Capitole des États-Unis le 14 septembre 2023 à Washington, DC. Greene a été moquée dimanche à cause de sa publication sur les réseaux sociaux à propos de la fête juive de Yom Kippour.

Greene, sur son compte RepMTG sur X, a publié le message de vacances dimanche.

« À tous ceux qui se préparent pour le jour solennel de Yom Kippour, je vous souhaite un jeûne significatif » Greene a posté, à l’origine avec une image d’une menorah. « Gamar Chasima Tova! »

Bien que la photo de la menorah ait depuis été supprimée, certains critiques ont déclaré que la députée aurait également dû s’excuser pour cette gaffe.

La républicaine de Géorgie a été critiquée à plusieurs reprises pour son soutien aux propos d’extrême droite et aux théories du complot, y compris sa controverse sur les « lasers spatiaux juifs ».

Après que Media Matters, de gauche, ait découvert l’une des anciennes publications de Greene sur Facebook en 2021, cela continue de déclencher des vagues de critiques concernant sa publication d’une théorie du complot sans fondement teintée de tropes antisémites. Dans le message désormais supprimé, Greene a laissé entendre que les Rothschild, une riche famille de banquiers juifs fréquemment visés par des théories du complot antisémites, avaient contribué à tirer profit des incendies de forêt en Californie.

Greene a déclaré lorsque la publication a été partagée sur Facebook en 2018 qu’elle n’était qu’une « Américaine ordinaire » et qu’elle « ne savait pas » que la famille Rothschild était au centre de complots antisémites depuis le 19e siècle.

Le message de Greene sur Yom Kippour a déclenché une nouvelle vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux dimanche soir.

Le représentant Jared Moskowitz, un démocrate de Floride, a répondu à son message de vacances dimanche après-midi. Dans son message, Moskowitz a corrigé la erreur de la républicaine et en a profité pour ridiculiser son rival fréquent.

« C’est une image pour Hanoucca » il a posté sur X. « Une fête juive différente. Yom Kippour est l’endroit où vous expiez vos péchés. Seigneur sait que vous serez très occupé. »

C’est une image pour Hanoucca. Fête juive différente. Yom Kippour est le moment où vous expiez vos péchés. Dieu sait que vous serez très occupé. https://t.co/gFJHO0MD07 – Jared Moskowitz 🟧 (@JaredEMoskowitz) 24 septembre 2023

La militante d’extrême droite et candidate au Congrès Laura Loomer a nargué Greene en réponse à ce message, qualifiant la députée de « Mme Jewish Space lasers ».

« Mme Jewish Space Lasers a publié aujourd’hui une menorah sur Twitter pour #Yom Kippour, » » Loomer a posté. « Mauvaise fête juive, @mtgreenee Yom Kippour est une question d’expiation. Quelque chose que je ne pense pas que vous sachiez grand-chose. »

Le satiriste politique Jeremy Newberger également a pris un coup à Greene, en plaisantant« Dépêchez-vous, allumons la menorah de Yom Kippour. »

Brett Meiselas, co-fondatrice du comité d’action politique anti-Donald Trump Meidas Touch, s’en est pris à Greene dans une réponse à son message supprimé.

« Menorah ? Mauvaises vacances, espèce d’antisémite POS. » Meiselas a écrit.

Dans un article de suivi, Meiselas a continué ses critiques de Greene, qualifiant le législateur de « maniaque antisémite ».

« Franchement, les Juifs n’ont pas besoin d’un maniaque antisémite qui prononce des discours lors d’événements nazis et envoie des messages de vacances en premier lieu », a-t-il posté, faisant référence à Greene en 2022 lors d’un discours lors d’une conférence d’extrême droite fondée par le nationaliste blanc Nick Fuentes.

Bill Prady, co-créateur de La théorie du Big Banga visé le « mauvais hébreu » de Greene dans un article sur X.

« Elle a supprimé la menorah de Hanoukka, mais elle a conservé le mauvais hébreu. ‘ChaTima’, Prady a posté.