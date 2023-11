Marjorie Taylor Greene montre au Congrès comment perdre des amis et ne pas influencer les gens

Alors que les Républicains de la Chambre tentent de surmonter les divisions démontrées au cours de leur bourbier de trois semaines à la présidence, une personne est sortie du drame avec peu d’alliés et beaucoup d’ennemis : la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA).

Greene était un proche allié de l’ancien président Kevin McCarthy (R-CA). Et avec McCarthy hors du pouvoir – et Greene largement ostracisée par ses anciens amis du House Freedom Caucus, ainsi que par la base républicaine qui ne l’aimait déjà pas – il n’y a pas beaucoup de républicains de la Chambre aux côtés du choc conservateur sur Facebook. -jock devenu député.

Le statut diminué de Greene au sein de la conférence du GOP était pleinement visible la semaine dernière, lorsqu’elle a présenté une résolution visant à châtier la représentante Rashida Tlaib (Démocrate-MI) pour sa rhétorique pro-palestinienne et a gravement perdu le vote.

Vingt-trois républicains ont rompu avec Greene sur sa résolution visant à censurer Tlaib, même si la députée démocrate a mis les pieds dans ses bouches à plusieurs reprises à propos de la guerre dans la bande de Gaza.

Et ces 23 républicains qui ont rompu avec Greene – un conservateur incendiaire qui est peut-être l’identité du mouvement MAGA au Congrès et qui a Donald Trump en numérotation rapide – ne sont que la dernière preuve que les membres du GOP ne craignent ni n’aiment Marjorie Taylor Greene.

Ce point a été encore illustré après le vote, lorsque Greene s’est tourné vers Twitter faire honte aux républicains qui ont voté contre sa résolution de censure.

“Vous avez voté pour m’exclure du caucus de la liberté, mais gardez l’aspirant de CNN Ken Buck et la vapoteuse Lauren Boebert et vous avez voté avec les démocrates pour protéger le terroriste Tlaib”, a déclaré Greene. a écrit, visant le représentant Chip Roy (R-TX). “Vous détestez Trump, vous avez certifié l’élection de Biden et vous vous fichez de la persécution des accusés J6.”

Plutôt que de laisser passer son tir, Roy a répondu en disant à un journaliste de La colline: « Dites-lui de se concentrer sur la chasse aux soi-disant lasers spatiaux juifs si elle souhaite consacrer son temps à de telles questions. »

Cela ne s’est pas bien passé avec Greene.

“Oh tais-toi Colonel Sanders, tu n’es même pas du Texas, tu ressembles plutôt au DMV”, dit-elle. a répondu.

Greene n’a jamais été du genre à hésiter à se lancer dans une bataille en ligne. C’est en partie la raison pour laquelle elle a acquis une telle infamie chez MAGA. Mais les collègues républicains de Greene, dont beaucoup se considéraient autrefois comme ses alliés, ont suggéré au Daily Beast que ses pitreries ne faisaient qu’affaiblir sa position au Congrès.

« Enfantin à bien des égards », a déclaré le représentant Troy Nehls (R-TX) à propos des attaques de Greene. « Est-ce qu’il ressemble au colonel Sanders ? Je ne sais pas à quel point il serait bénéfique de s’en prendre à d’autres conservateurs.»

Nehls, une autre pom-pom girl de Trump, est notamment venue chez Greene aide en 2021, lorsqu’elle a dû faire face à une tentative d’expulser Greene de ses missions au comité. Mais maintenant, il remet en question sa tactique d’attaque contre les conservateurs.

“Qu’est-ce que tu penses accomplir là-bas, tu sais?” dit Nehls. “Chip est un gars plutôt conservateur… Qu’est-ce que tu penses que tu y gagnes personnellement ?”

Nehls a raté le vote sur la résolution de Greene contre Tlaib. Il était à Mar-a-Lago, participant à une projection du nouveau film de Dinesh D’Souza, « Police State », dans lequel il a fait une apparition. Mais il a déclaré au Daily Beast que, même s’il n’a pas voté contre la résolution, il se sent toujours attaqué par Greene pour techniquement ne soutient pas sa résolution.

« Mon point est le suivant : je ne sais pas pourquoi vous voudriez me faire la guerre ? dit Nehls.

Un autre législateur républicain, qui était autrefois un allié de Greene, l’a exprimé beaucoup plus crûment.

“Elle crée ses propres ennemis par le biais d’attaques non provoquées, non averties et sans fondement”, a déclaré ce législateur républicain. “S’embarrassant en lançant des attaques, elle doit ensuite se rétracter en raison de leurs inexactitudes.”

Lorsque cette législatrice républicaine a confronté Greene après que la liste des 23 ait été publiée sur sa page X, cette source a déclaré : « elle a répondu viscéralement ».

Une autre députée républicaine, autrefois proche de Greene, a reconnu qu’elle perdait des amis.

“Je n’ai entendu parler de personne, des dizaines de membres, qui sont satisfaits d’elle, qui lui font confiance. [or] confiez-lui », a déclaré ce législateur républicain.

« Elle recherche continuellement l’attention », a déclaré ce membre du GOP, « se construisant tout en démolissant les autres. J’ai complètement coupé les ponts.

Certains républicains ont tenté de minimiser la querelle. Le représentant Tim Burchett (R-TN), toujours à trouver le bon côté populaire de tout problèmea comparé le désaccord entre Greene et Roy à une « dispute à Noël ou à Thanksgiving ».

“Vous savez, la famille à table”, a déclaré Burchett. “Vous essayez de ne pas mélanger les deux.”

Mais d’autres proches alliés de Trump ont reconnu que Greene ne se rendait aucun service.

Lorsque le Daily Beast a demandé au représentant Byron Donalds (R-FL) s’il pensait que Greene perdait des amis au Congrès après la dernière bagarre, il a clairement répondu que la réponse était oui.

“Ouais. Est-ce qu’elle s’en inquiète ? Je ne pense pas”, a-t-il déclaré.

“La diffusion de griefs sur Twitter, ou par X, n’est tout simplement pas productive”, a poursuivi Donalds. « Quand vous le faites via les réseaux sociaux, cela ne fonctionne tout simplement pas. »

Après les allers-retours de Greene avec Roy, Donalds a parlé en privé avec Roy et Boebert. Mais notamment, vendredi après-midi, il n’avait pas parlé avec Greene elle-même.

“Honnêtement, j’ai plaisanté avec lui et lui ai dit : ‘Hé mec, laisse-moi prendre un trois morceaux'”, a déclaré Donalds à propos de sa conversation avec Roy, dont la barbiche blanche a un peu la saveur des 11 herbes et épices secrètes de Sanders.

Pour sa part, lorsque le Daily Beast l’a interrogé sur la situation actuelle de sa relation avec Greene, il a renvoyé les questions à Greene. (Il a également dit qu’il « adore » le poulet frit.)

Quant à la conversation de Donalds avec Boebert, selon un législateur républicain familier avec la conversation, le républicain du Colorado a minimisé l’attaque la plus récente contre elle par Greene.

“Je ne veux même pas m’occuper de cela”, a déclaré Boebert, selon un député républicain qui a entendu la remarque.

D’autres alliés de Greene ont également tenté de rester en dehors de la mêlée, notamment le représentant Matt Gaetz (R-FL), qui a refusé de commenter, ainsi que le représentant Ryan Zinke (R-MT), qui a déclaré qu’il essayait de « rester en dehors de la mêlée ». il.”

“Vous savez, j’ai tendance à ignorer ces distractions”, a déclaré Zinke.

Mais au moins un des alliés de Greene est allé plus loin, affirmant que les autres membres de MAGA qui s’adressaient au Daily Beast n’étaient en réalité jamais les amis du législateur.

“Je ne sais pas à quel point vous pouvez être proche d’un ami et ensuite vous éloigner”, a déclaré le représentant Clay Higgins (R-LA) en sortant d’une réunion du House Freedom Caucus lundi soir. “Cela veut dire que tu n’as jamais été un ami proche!”

Alors que certains alliés se mordaient la langue, un autre allié de Greene a déclaré qu’ils étaient toujours ses amis, même s’ils n’appréciaient pas qu’elle publie une liste de républicains qui ont voté contre sa législation.

Le représentant Glenn Grothman (R-WI) était l’un de ces législateurs républicains qui ont rompu avec Greene. Et même s’il a dit qu’il n’aimait pas qu’elle annonce son vote de cette façon – « elle m’a mis dans une sorte de boîte la semaine dernière », a déclaré Grothman – il la considère toujours comme une amie.

“Je ne peux pas parler au nom du reste du Congrès, mais elle en a au moins un”, a déclaré Grothman.

Mais le style conflictuel de Greene semble empirer, au lieu de s’améliorer.

Comme l’a rapporté le Daily Beast en janvier, Greene a eu une violente dispute avec Boebert dans les toilettes des femmes au début du Congrès, qui, quelques mois plus tard, a finalement dégénéré en une confrontation houleuse sur les projets de loi de destitution du président Joe Biden.

Leur dispute a abouti à ce que Greene traite Boebert de « petite garce » à la Chambre.

Même si Greene semble perdre des amis au Congrès, elle compte encore de nombreux alliés dans Trumpworld. Comme l’a rapporté le Daily Beast en janvier, le nom de Greene a été, et est resté depuis, sur une liste informelle de vice-président.

« Trumpworld aime notre cher MTG », a déclaré un conseiller de Trump.

“Elle est la soldate la plus fidèle du Congrès et elle est là depuis le premier jour”, a déclaré un agent de Trumpworld. “Elle est souvent son porte-parole.”

Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, Greene a déclaré au Daily Beast qu’elle n’était pas intéressée à parler avec un « blog de potins stupides ».