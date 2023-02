Marjorie Taylor Greene insiste sur le fait qu’elle ne sait rien des “lasers spatiaux juifs” après un discours cinglant sur l’AOC

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Marjorie Taylor Greene, dans un demi-tour époustouflant, a déclaré qu’elle n’avait jamais utilisé l’expression “lasers spatiaux juifs” après le discours enflammé d’Alexandria Ocasio-Cortez à la Chambre jeudi.

Mme Greene a déclaré: “Il y a des gens qui pensent que j’ai dit une phrase appelée” lasers spatiaux juifs “- une phrase que je n’ai jamais dite.”

“En fait, il a été créé et inventé dans une histoire qu’un groupe de personnes a lu dans les nouvelles… Je n’ai aucune croyance de ce genre”, a-t-elle ajouté.

La controverse est revenue sous les feux de la rampe après que Mme Ocasio-Cortez, également connue sous le nom d’AOC, ait défendu son collègue représentant démocrate Ilhan Omar.

“Ne me dites pas qu’il s’agit d’une condamnation de propos antisémites alors que vous avez un membre du caucus républicain qui a parlé des lasers spatiaux juifs et l’a également élevée à certaines des plus hautes commissions de cet organe”, a-t-elle ajouté. a déclaré dans une référence à Mme Greene.

“Il s’agit de cibler les femmes de couleur aux États-Unis d’Amérique.”

AOC a ajouté qu’elle “n’a pas reçu une seule excuse” lorsque sa “vie a été menacée” après que le représentant du GOP, Paul Gosar, a partagé une vidéo animée la montrant tuée avec une épée en 2021.

« Les républicains suppriment [Ilhan Omar] des comités pour ses commentaires antisémites », a tweeté le chroniqueur Michael J Stern. “Mais ils s’embrassent [Marjorie Taylor Greene] qui a fait des commentaires insensés sur les lasers spatiaux juifs et Donald Trump qui a invité des néo-nazis chez lui pour le dîner.

Mme Greene a utilisé l’expression dans un message Facebook maintenant supprimé de 2018.

Le message vantait une théorie du complot antisémite qui suggérait que les Rothschild, une riche famille de banquiers juifs qui figure souvent dans de telles théories du complot, profitaient des incendies de forêt en Californie prétendument causés par des « lasers ou des faisceaux de lumière bleue » de l’espace.

“N’oubliez jamais l’antisémitisme du GOP : ils ont soutenu Trump lorsqu’il a accusé les Juifs de déloyauté pour avoir voté Dem, puis en [Marjorie Taylor Greene]après sa folie des “lasers spatiaux juifs” », a tweeté l’analyste politique Omar Baddar.

La stratège politique et commentatrice Ana Navarro-Cardenas a déclaré : « Je n’aime ni ne suis d’accord avec #IlhanOmar. Elle a dit – et s’est excusée – des choses horribles. Mais c’est un nouveau niveau d’hypocrisie de l’expulser des comités et de garder un menteur pathologique qui prétendait être juif et un fou qui a rabaissé l’étoile jaune et blâmé les lasers spatiaux juifs pour la forêt !