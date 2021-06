Marjorie Taylor Greene fait marche arrière après avoir assimilé les mandats de masques à l’Holocauste – RT USA News

La républicaine géorgienne Marjorie Taylor Greene a publié un rare mea culpa après avoir comparé les mandats de masque et d’autres restrictions pandémiques à l’Holocauste. La remarque initiale a suscité des accusations d’antisémitisme.

Greene a tenu une brève conférence de presse après avoir visité lundi le US Holocaust Memorial Museum dans la capitale nationale, affirmant que ses commentaires précédents avaient « dérangé » elle pendant des semaines et qu’elle voulait « propre » son erreur.

« Cet après-midi, j’ai visité le musée de l’Holocauste. L’Holocauste est – il n’y a rien de comparable. C’est arrivé, et plus de 6 millions de Juifs ont été assassinés », elle a dit.

Il n’y a aucune comparaison avec l’Holocauste, et il y a des mots que j’ai prononcés ou des remarques que j’ai faites qui, je le sais, sont offensantes. Pour cela, je tiens à m’excuser.

Marjorie Taylor Greene : « J’ai fait une erreur… cet après-midi, j’ai visité le Musée de l’Holocauste. L’Holocauste est – il n’y a rien de comparable à cela. pic.twitter.com/skrF6YyC3u – Andrew Solender (@AndrewSolender) 14 juin 2021

Le législateur a suscité la controverse le mois dernier après avoir assimilé les règles de masquage aux étoiles d’or que les Juifs ont été forcés de porter pendant l’Holocauste, suggérant que les deux avaient créé « citoyens de seconde classe ». Elle plus tard mentionné à peu près la même chose au sujet des exigences en matière de vaccins, affirmant qu’elles étaient « juste comme » les stars de « Juden » nazies.

Les comparaisons ont déclenché une réaction violente, notamment de la part de groupes juifs ainsi que de meilleurs membres de son propre parti, comme le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy. Les démocrates ont également condamné ces remarques, le représentant de l’Illinois Brad Schneider ayant présenté une résolution visant à censurer Greene à leur sujet fin mai.

« Représentant. Marjorie Taylor Greene continue d’avilir non seulement la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis, mais aussi tous ceux qui se sont battus et sont morts en défendant la démocratie contre Hitler et son mal », Schneider a déclaré dans un communiqué à l’époque.





Aussi sur rt.com

Un magasin de chapeaux du Tennessee fait la promotion d’un patch «non vacciné» sur le style de l’étoile jaune nazie, suscitant la condamnation et des appels au boycott







Les commentaires de Greene sur l’Holocauste n’étaient pas les premiers à la mettre dans l’eau chaude, les législateurs votant pour la dépouiller de ses fonctions de comité en février sur un certain nombre de déclarations controversées faites sur les réseaux sociaux et ailleurs, la plupart avant son élection, notamment en exprimant leur soutien à communauté du complot ‘QAnon’ et un certain nombre de théories excentriques.

Greene est également revenue sur certaines de ces affirmations précédentes, affirmant en février qu’elle s’était autorisée à « croire des choses qui n’étaient pas vraies » ajouter « Quand j’ai commencé à trouver de la désinformation, des mensonges, des choses qui n’étaient pas vraies dans ces messages QAnon, j’ai cessé d’y croire. » Cela n’a cependant pas empêché ses collègues représentants de l’expulser de ses rôles en commission, et jusqu’à présent, rien n’indique que les dernières excuses de Greene convaincront les démocrates de la Chambre d’arrêter leur vote de censure prévu pour mercredi.

Lorsque @RepMTG a comparé à plusieurs reprises la réponse américaine Covid à Hitler et à l’Holocauste, elle a déshonoré les millions de vies perdues pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Elle a oublié le combat de l’Amérique contre la menace nazie. Mercredi, nous présentons notre résolution pour la censurer. – Représentant Brad Schneider (@RepSchneider) 14 juin 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !