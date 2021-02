Marjorie Taylor Greene fait face à des réactions négatives après avoir attaqué une membre du Congrès avec une fille transgenre

WASHINGTON – La représentante Marjorie Taylor Greene, la députée de première année dont le soutien à QAnon et à d’autres théories du complot extrémiste en a fait un point d’éclair à la Chambre, est à nouveau condamnée pour avoir placé une pancarte niant l’existence d’identités transgenres – en face d’un autre membre du Congrès qui a un enfant transgenre.

Le républicain de Géorgie va-et-vient avec la représentante Marie Newman, D-Ill., A commencé par les remarques de Newman à la Chambre au sujet de la loi sur l’égalité. La législation protégeant les droits civils des Américains LGBTQ a été adoptée à la Chambre jeudi.

Newman a parlé de l’importance de la loi sur l’égalité pour les personnes transgenres comme sa fille. Greene a ensuite publié un tweet niant l’identité de genre de sa fille.

«Votre fils biologique n’a pas sa place dans les salles de bains, les vestiaires et les équipes sportives de mes filles», a déclaré Greene.

En réponse, Newman a affiché un drapeau de fierté transgenre devant son bureau et a posté une vidéo d’elle en train de le mettre en place, disant qu’elle voulait que Greene le voie. Newman a déclaré plus tard au New York Magazine qu’elle avait mis le drapeau pour envoyer un message à un «intimidateur».

«Je vais mettre ce drapeau ici pour que vous puissiez le voir tous les jours et voir vos actions, votre haine et votre manque de respect. C’est donc tout ce qui était censé faire. C’était juste une déclaration », a-t-elle déclaré au magazine après l’incident.

Greene, qui a été démis de ses fonctions de comité à la Chambre en raison de ses déclarations et de ses publications sur les réseaux sociaux soutenant de faux complots, a ensuite mis en place son panneau indiquant: « Il y a DEUX genres: HOMME ET FEMME. Faites confiance à la science! »

« Notre voisine, @RepMarieNewman, veut adopter la soi-disant loi sur l’égalité pour détruire les droits des femmes et les libertés religieuses. Je pensais que nous allions mettre en place les nôtres pour qu’elle puisse les regarder à chaque fois qu’elle ouvre sa porte », a tweeté Greene.

Greene a suscité des réactions négatives sur les médias sociaux, notamment de la part du républicain Adam Kinzinger, R-Ill.

«C’est triste et je suis désolé que cela se soit produit. La fille du représentant Newmans est transgenre, et cette vidéo et ce tweet représentent la politique d’auto-promotion motivée par la haine et la célébrité à tout prix pervers », a tweeté Kinzinger en réponse à la vidéo de Greene.

La représentante progressiste Rashida Tlaib, D-Michigan, a critiqué Greene pour son «fanatisme».

«Les protections et les droits des personnes transgenres sont littéralement une question de vie ou de mort», a tweeté Tlaib. «Faire en sorte qu’un membre du Congrès nie son existence et nie son besoin de droits est cruel et ne devrait pas être le but du gouvernement.»

«J’ai raccroché le mien pour le jour du Souvenir des Trans en 2019 et il est resté en place depuis. @RepMTG devrait probablement éviter le bâtiment Rayburn aussi si elle ne veut pas voir un autre symbole« dégoûtant »d’amour et d’acceptation», a tweeté le représentant Gerry Connolly , D-Va.

Des groupes progressistes ont appelé à l’action de Facebook après que la plate-forme ait supprimé la vidéo de Newman, puis l’ont restaurée plus tard en citant une «erreur», mais n’ont pris aucune mesure contre la vidéo de Greene.

NARAL Pro-Choice America a déclaré que Facebook doit être tenu responsable.

«Facebook échoue à tous ses utilisateurs et à tous les Américains en appliquant ses politiques de manière incohérente. Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux continuent de répandre des théories de désinformation et de conspiration de droite au détriment de la vérité et des libertés des personnes les plus marginalisées par notre société », a déclaré l’organisation dans un communiqué.