Marjorie Taylor Greene fait accidentellement référence au « mur d’apartheid d’Israël » dans un discours faisant l’éloge des barrières

La représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, habituellement un fervent partisan de la politique israélienne, a fait référence au « mur d’apartheid » du pays lors d’un discours à la Chambre des représentants des États-Unis.

Israël a de nouveau fait la une des journaux à Washington cette semaine après que la représentante Pramila Jayapal de Washington a qualifié Israël d ‘«État raciste» avant de revenir sur ses commentaires au cours du week-end.

Mardi, la Chambre a voté à une écrasante majorité en faveur d’une résolution soutenant Israël qui ne nommait pas Mme Jayapal mais semblait avoir été élaborée en réponse à ses commentaires.

Le président israélien Isaac Herzog, quant à lui, doit s’adresser mercredi à une session conjointe du Congrès que plusieurs législateurs progressistes ont annoncé qu’ils boycotteraient.

Mardi, Mme Greene est entrée dans la mêlée. Dans un discours sur l’importance des frontières, Mme Greene a cité un article faisant référence au mur géant qu’Israël a construit entre son territoire et la Cisjordanie palestinienne comme un mur « d’apartheid ».

« Les murs sont très importants pour la plupart des pays », a commencé Mme Greene. « Il y a beaucoup de pays avec des murs. J’ai ici un article datant du début du mois qui dit, parlant de 65 pays qui ont érigé des clôtures à leurs frontières, parlant également de murs, parlant de craintes pour la sécurité, les refus généralisés d’aider les réfugiés ont alimenté une nouvelle série de constructions de murs autour du monde.

« Ils incluent le mur d’apartheid d’Israël – « l’apartheid » -, la clôture indienne de 2 500 milles autour du Bangladesh et l’énorme berme de sable du Maroc », a poursuivi Mme Greene. « Tant de pays à travers le monde conviennent que les murs sont importants pour protéger les personnes à l’intérieur du pays. »

On ne savait pas immédiatement quel article Mme Greene citait, mais si la législatrice géorgienne du second mandat choisit de s’en tenir à sa caractérisation de la politique d’Israël envers les Palestiniens comme un apartheid, elle sera en bonne compagnie. Il y a deux ans, Human Rights Watch a dit Israël est coupable de crimes contre l’humanité en Cisjordanie et à Gaza, y compris l’apartheid.

L’opinion publique au sein du Parti démocrate, quant à elle, s’est déplacée au point où davantage de démocrates dire leurs sympathies vont principalement aux Palestiniens plutôt qu’à Israël.

Ce changement d’opinion n’a cependant pas été reflété au Congrès. Seuls neuf membres de la Chambre se sont opposés à la résolution de mardi sur le soutien à Israël, tous progressistes. À quelques exceptions près, le reste du caucus démocrate et tous les républicains votants ont soutenu la résolution.

M. Herzog, le président israélien, est chef de l’État tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu est chef du gouvernement. Monsieur Herzog a visité Le président Joe Biden à la Maison Blanche mardi.