MARJORIE Taylor Greene et Ted Cruz ont critiqué la représentante Cori Bush pour « racisme » après que le démocrate a déclaré que le 4 juillet « célébrait la liberté des blancs ».

Bush, membre de « l’escouade » progressiste de la Chambre des représentants, a été largement critiqué après avoir allégué que « les Noirs ne sont toujours pas libres ».

La représentante Cori Bush a été critiquée pour un tweet affirmant que « les Noirs ne sont toujours pas libres » Crédit : Alamy

Marjorie Taylor Greene a critiqué le tweet de Bush du 4 juillet Crédit : Twitter/Marjorie Taylor Green

Sen Cruz a qualifié le tweet de Bush de « mensonges haineux et conflictuels » Crédit : Twitter/Ted Cruz

« Quand ils disent que le 4 juillet concerne la liberté américaine, souvenez-vous de ceci : la liberté à laquelle ils font référence est pour les Blancs », a écrit Bush, un représentant du Missouri, dans un tweet du Jour de l’Indépendance.

« Cette terre est une terre volée et les Noirs ne sont toujours pas libres. »

Elle a ajouté: « Nous savons à quoi ressemble notre propre liberté. Mettez fin à l’esclavage autorisé par le 13e amendement. Mettez fin à la guerre contre la drogue. Mettez fin à la violence policière. Mettez fin à l’apartheid pour les soins de santé, le logement et l’éducation.

« NOUS sommes les experts de notre propre libération. Et nous ne nous arrêterons pas tant qu’elle ne sera pas gagnée. »

Greene, la représentante controversée et conservatrice de la Géorgie, a cité le tweet de Bush et l’a accusée de « racisme ».

Le représentant de Géorgie Greene a accusé Bush de « racisme » Crédit : Getty

Sen Cruz a cité Frederick Douglass dans sa réponse Crédit : EPA

Bush a été critiqué pour un tweet « de division » le 4 juillet Crédit : La Méga Agence

« Dit une femme noire, qui est l’une des 435 personnes dans toute l’Amérique actuellement élues pour siéger au Congrès », a plaisanté Greene.

« Vous pouvez arrêter avec le racisme maintenant Cori et remettre votre carte de race dans votre poche. Le 4 juillet est la liberté pour tous d’un gouvernement tyrannique. Joyeux Jour de l’Indépendance! »

Le sénateur du Texas Cruz a également cité le tweet de Bush et l’a qualifié de « mensonges haineux et conflictuels ».

« La gauche déteste l’Amérique. Croyez-les quand ils vous disent cela », a écrit Cruz.

Le sénateur a ensuite cité l’abolitionniste Frederick Douglass et comparé son « espoir, son optimisme, sa passion pour la justice et son appel unificateur pour que l’Amérique soit à la hauteur de ses grands idéaux avec le venin en colère, haineux et constamment anti-américain de la « Squad ».

Bush est un représentant du Missouri Crédit : Alamy

Elle a riposté à ses détracteurs lundi après-midi Crédit : Twitter/Cori Bush

Certains ont félicité Bush pour sa position Crédit : Twitter/Shahid Buttar

D’autres démocrates éminents ont partagé des opinions similaires Crédit : Twitter/Maxine Waters

Bush a riposté avec un tweet de suivi lundi après-midi.

« Ce n’est pas une coïncidence si les gens qui disent que les Noirs ont une liberté totale dans notre pays sont les mêmes qui essaient d’empêcher d’enseigner la vérité sur la suprématie blanche dans nos salles de classe », a-t-elle écrit.

Bien que Bush ait reçu beaucoup de critiques pour son tweet du 4 juillet, beaucoup d’autres ont soutenu sa position.

Le candidat démocrate au Congrès, Shahid Buttar, a répondu en écrivant : « Parlez-le, [Cori Bush]! C’est presque comme si tout notre pays avait subi un lavage de cerveau pour ignorer notre histoire – et comment ses pires éléments se poursuivent aujourd’hui – malgré notre rhétorique d’autosatisfaction. »

D’autres démocrates éminents ont partagé des messages similaires.

La représentante de la Californie, Maxine Waters, a écrit : « Le 4 juillet… et ainsi, la Déclaration d’indépendance dit que tous les hommes sont créés égaux. Égal à quoi ? Quels hommes ?

« Seulement des hommes blancs ? N’est-ce pas quelque chose qu’ils ont écrit en 1776 lorsque les Afro-Américains ont été réduits en esclavage ?

« Ils ne pensaient pas à nous alors, mais nous pensons à nous maintenant! »