Marjorie Taylor Greene et Matt Gaetz organisent un rassemblement America First en Arizona « pour aider à reprendre la maison! » – Le bon scoop

La représentante de la Géorgie Marjorie Taylor Greene et le représentant de la Floride Matt Gaetz ont uni leurs forces à quelques reprises et ce soir, ils s’expriment en direct à l’America First Rally à Mesa, en Arizona.

Il s’agit du deuxième d’une série d’événements programmés. Le premier a eu lieu la semaine dernière dans les villages de Floride – l’endroit préféré de Biden.

«Rejoignez RSBN Live de Mesa, AZ alors que deux puissants républicains se réunissent pour une nuit de patriotisme», explique la description de Right Side Broadcasting.

REGARDER EN DIRECT VIA LA DIFFUSION CÔTÉ DROIT (RSBN)

Le représentant Greene a tweeté à ce sujet avant le spectacle.

Préparez-vous à monter sur scène pour notre America First Rally à Mesa, en Arizona! Envoyez un SMS à RALLY au 89477 pour aider à reprendre la maison, INCENDIE Nancy Pelosi, et reprendre notre pays! L’AMÉRIQUE D’ABORD! Regardez ici -> https://t.co/6eCpwp55W7 pic.twitter.com/vizbxu8wAR – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 22 mai 2021

