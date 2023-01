Marjorie Taylor Greene et le Dr Dre se disputent

Marjorie Taylor Greene, rejointe par Matt Gaetz, prend la parole lors d’une conférence de presse sur le traitement des accusés du 6 janvier à la prison de DC à Capitol Hill le mardi 07 décembre 2021 à Washington, DC. (Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

Marjorie Taylor Greene a posté une vidéo sur Twitter en utilisant l’instrumental de “Still DRE” du Dr Dre

Plus tard, elle s’en est pris au Dr Dre dans une déclaration à TMZ.

Elle a dit qu’elle “ne jouerait jamais vos mots de violence contre les femmes et les policiers”.

Marjorie Taylor Greene a publié lundi matin une vidéo sur son compte Twitter la montrant marchant vers le sol de la maison alors que l’instrumental de “Still DRE” du Dr Dre jouait en arrière-plan. Quelques heures plus tard, elle a été bloquée sur son compte et s’est engagée dans un va-et-vient divertissant avec le producteur légendaire et son avocat.

Howard E. King, l’avocat du Dr Dre, a envoyé à Greene une lettre de cessation et d’abstention pour son utilisation de “Still DRE”, alléguant une violation du droit d’auteur. Il a fustigé Greene dans le processus.

“On pourrait s’attendre à ce qu’en tant que membre du Congrès, vous ayez une connaissance passagère des lois de notre pays”, a écrit King, selon TMZ. “Il est possible, cependant, que les lois régissant la propriété intellectuelle soient un peu trop obscures et insuffisamment populistes pour que vous y ayez vraiment passé beaucoup de temps. Nous écrivons parce que nous pensons qu’un vrai législateur devrait faire des lois sans enfreindre les lois, en particulier celles incarnées dans la constitution par les pères fondateurs.”

Dr. Dre a également déclaré à la sortie, “Je ne concède pas ma musique aux politiciens, en particulier à quelqu’un d’aussi diviseur et haineux que celui-ci.”

Avant de recevoir la lettre de son avocat, Greene s’est adressé au Dr Dre dans une déclaration à TMZ. “Bien que j’apprécie la progression créative des accords, je ne jouerais jamais vos mots sur la violence contre les femmes et les policiers, et votre glorification de la vie de voyou et de la drogue.”

La vidéo a été retirée par Twitter et remplacée par un avis de droit d’auteur. Alors que Greene a déclaré à TMZ que son compte avait été verrouillé, elle a pu publier une mise à jour sur l’épreuve lundi après-midi.