Lorsque la représentante de la Géorgie et parfois passionnée de QAnon, Marjorie Taylor Greene, a rencontré ses collègues républicains de la Chambre le 3 février, elle s’est peut-être excusée. Ou peut-être pas.

Lors de la réunion à huis clos au cours de laquelle les croyances de Greene sur la théorie du complot ont été évoquées, nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé parce que, eh bien, c’était à huis clos.

S’exprimant après l’événement, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a décrit les remarques de Greene comme des excuses, affirmant que Greene avait dénoncé ses déclarations précédentes et ses publications sur les réseaux sociaux – ce qui incluait l’idée que les fusillades de masse dans les écoles sont des opérations de «faux drapeau» et que les incendies de forêt en Californie étaient commencé par des lasers spatiaux juifs – et qu ‘«elle a dit qu’elle avait tort».

Le représentant américain Adam Kinzinger de l’Illinois, l’un des 10 républicains qui ont voté en faveur de la destitution de Donald Trump en 2021, avait un point de vue différent: «Elle était quelque peu contrite, mais personnellement, je n’ai jamais entendu d’excuses.» Il a ajouté: « Je n’ai pas entendu de » je vais le dire publiquement « .»

En tant que chercheur qui a écrit sur l’art des excuses politiques publiques, j’ai trouvé que l’épisode entier s’inscrit dans un schéma plus large d’excuses de non-apologie dans le paysage politique moderne.

Désolé semble être le mot le plus difficile

Une excuse, selon le sociologue canadien Erving Goffman, est «une division de soi en une partie blâmable et une partie qui prend du recul et sympathise avec le blâme. Goffman poursuit en disant qu’après qu’une infraction a été commise, le travail de la personne qui s’excuse est de montrer une compréhension de la norme violée et du tort causé.

En pratique, cela signifie que les délinquants doivent identifier ce qu’ils ont fait de mal et ensuite démontrer qu’ils en assument la responsabilité, qu’ils en acceptent le blâme. Pour être de vraies excuses, cela doit être accompagné d’une certaine sincérité et d’une idée de la manière dont le délinquant agira différemment à l’avenir.

Si des excuses publiques incluent ces quatre éléments – nommer le préjudice, assumer la responsabilité, accepter sincèrement le blâme et s’engager à agir différemment – alors cela peut aider à réparer une relation ou même à sauver une réputation.

Même si nous devons prendre la parole de McCarthy selon laquelle des excuses se sont produites dans le cas de Greene, nous ne sommes pas plus sages quant aux parties de son étreinte de QAnon et d’autres conspirations pour lesquelles elle avait dit pardon.

Le lendemain de la réunion de la conférence républicaine, Greene a pris la parole à la Chambre des représentants et a caractérisé ses publications passées de cette manière: «C’étaient des mots du passé et ces choses ne me représentent pas, elles ne représentent pas mon district et elles ne représentent pas mes valeurs. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait «trébuché» sur QAnon et «était autorisée à croire des choses qui n’étaient pas vraies, et je posais des questions à leur sujet et en parlais. Et c’est absolument ce que je regrette.

Alors, cela doit-il être considéré comme des excuses?

La question de savoir si Marjorie Taylor Greene a satisfait aux critères établis par Goffman est, au mieux, sujette à interprétation.

Mais elle n’est pas seule – les bonnes excuses publiques semblent rares aujourd’hui.

‘Des erreurs ont été commises’

Une partie de la difficulté tient à la perte de normes partagées par une communauté. Pour un savant comme Goffman, il était pris pour acquis que les excuses reflétaient des normes de comportement communes.

Il est révolu le temps où Richard Nixon et John F.Kennedy pouvaient convenir, comme ils l’avaient fait lors de leur deuxième débat en 1960, que les États-Unis devraient s’excuser quand ils avaient tort, comme lorsqu’un sommet de Paris prévu de longue date en 1960 s’est effondré après a révélé que les États-Unis avaient dissimulé des vols d’avions-espions au-dessus de l’Union soviétique. Ils n’étaient naturellement pas d’accord sur le point de savoir si les États-Unis avaient tort, mais ils ont convenu que des excuses étaient parfois nécessaires.

Nixon est devenu un expert dans l’art de la non-apologie, comme le montre sa réponse au scandale du Watergate. Son approche «des erreurs ont été commises», qui utilise une voix passive pour éviter de se blâmer directement, a ensuite été adoptée par d’autres, y compris Ronald Reagan au sujet de l’affaire Iran-Contra.

La culture d’aujourd’hui est trop fracturée pour que la plupart des personnalités publiques puissent risquer des excuses à part entière. Aux États-Unis, les districts gerrymandered, les appels continus de collecte de fonds à une base, les médias hyper partisans et un électorat polarisé ont conspiré pour créer un environnement dans lequel s’excuser est semé d’embûches. Si l’on s’excuse, cela signale un retour à la base que l’on courtise. Si l’on refuse de s’excuser, cela rallie supporters et donateurs.

Dans de telles circonstances, il est difficile d’admettre que vous avez tort et encore moins que vous vous êtes mal comporté. Dans un tel environnement, on comprend peut-être pourquoi les excuses de Greene se sont déroulées à huis clos et n’ont pas été présentées en public.

La mort des excuses publiques est en cours depuis longtemps. Il correspond à une approche mieux illustrée par Nathan Brittles, un personnage joué par l’acteur John Wayne dans le John Ford Western «She Wore a Yellow Ribbon». Le film de 1949 a popularisé l’expression «Ne vous excusez jamais – c’est un signe de faiblesse», qui est devenue le slogan d’un type de dureté publique au cours du dernier demi-siècle. Ironiquement, ce slogan est mal compris; Nathan Brittles assume la responsabilité de l’échec de sa mission dans le film. La phrase devrait être « Ne faites jamais d’excuses – c’est un signe de faiblesse. »

Cette (mauvaise) compréhension des excuses comme un signe de faiblesse est certainement le mantra de Donald Trump depuis de nombreuses années. Le style de l’ancien président était d’attaquer et d’insulter, de jouer efficacement à une base et de ne jamais s’excuser.

Excuses quatre étoiles

En l’absence d’excuses publiques de la part des dirigeants politiques élus, il vaut peut-être mieux se tourner vers l’armée, comme le capitaine fictif Brittles, pour des signes extérieurs de contrition.

Alors que Trump a évité d’assumer la responsabilité des échecs de la réponse à la pandémie de coronavirus, le général quatre étoiles à la tête du programme de vaccination du gouvernement Operation Warp Speed, Gustave Perna, était plus responsable.

S’exprimant fin décembre, Perna a pris la responsabilité de la façon dont les erreurs dans les projections des vaccins COVID-19 à distribuer ont conduit les États à recevoir moins de doses que ce qui avait été promis.

«Je veux assumer personnellement la responsabilité de la mauvaise communication. Je sais que cela ne fait pas grand-chose ces jours-ci. Mais je suis responsable. Et j’assume la responsabilité de la mauvaise communication », a-t-il dit, ajoutant:« J’ai échoué. Je m’adapte. Je suis en train de réparer. Et nous avancerons à partir de là.

Ces excuses nomment le préjudice, prennent la responsabilité, acceptent les blâmes et s’engagent à faire mieux. Et il a été livré en public, en contraste frappant avec les expressions de regret de Greene.

