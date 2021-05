Marjorie Taylor Greene est à nouveau dans l’eau chaude et deux grands républicains condamnent déjà ses commentaires – The Right Scoop

Ce matin, Marjorie Taylor Greene a tweeté quelque chose de controversé qui l’a mise dans l’eau chaude:

Les employés vaccinés reçoivent un logo de vaccination, tout comme les juifs forcés par les nazis à porter une étoile en or. Les passeports de vaccins et les mandats de masques créent de la discrimination contre les personnes non vulnérables qui font confiance à leur système immunitaire contre un virus qui peut survivre à 99 %.https: //t.co/6X6VNolcA7 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Ce sera bientôt le cas. «Nous n’embauchons que des personnes vaccinées, montrez vos papiers Vax.» « Nous n’admettons que les étudiants vaccinés, montrez vos papiers Vax. » «Ces salles de bain sont réservées aux personnes vaccinées, montrez vos papiers Vax.» Puis..

… Scannez votre code-barres ou glissez votre puce sur votre bras. – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Honnêtement, je n’aime pas la comparaison. Je suis d’accord avec elle sur les passeports vaccinaux et le but ultime de son tweet, mais la comparaison avec des Juifs qui ont finalement été holocausés n’est pas bonne. Je suis d’accord avec Ari Fleischer:

Cette comparaison est terriblement fausse et inappropriée. Forcer les Juifs à porter des étoiles a entraîné la mort de six millions de personnes. Cela ne peut pas et ne doit pas être comparé au port d’un masque ou au vaccin. Je comprends votre point de vue sur la liberté, mais s’il vous plaît, n’utilisez pas l’Holocauste pour le faire. https://t.co/iLiJUZIOIQ – Ari Fleischer (@AriFleischer) 25 mai 2021

Ce tweet a déjà fait son entrée dans les rangs des meilleurs républicains de la Chambre et ils le condamnent:

Les deux principaux dirigeants républicains de la Chambre ont condamné mardi la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Pour avoir assimilé à plusieurs reprises les règles de vaccination contre le COVID-19 et de port de masque à l’Holocauste, le meurtre de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. «Marjorie a tort, et sa décision intentionnelle de comparer les horreurs de l’Holocauste avec le port de masques est épouvantable. L’Holocauste est la plus grande atrocité commise dans l’histoire. Le fait que cela doive être déclaré aujourd’hui est profondément troublant », a déclaré le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Calif.) Dans un communiqué. «À un moment où le peuple juif est confronté à une violence et à des menaces accrues, l’antisémitisme est en hausse au sein du Parti démocrate et est complètement ignoré par la présidente Nancy Pelosi», a-t-il poursuivi. «Les Américains doivent s’unir pour vaincre l’antisémitisme et toute tentative de diminuer l’histoire de l’Holocauste. «Permettez-moi d’être clair: la Conférence républicaine de la Chambre condamne ce langage.» Lauren Fine, porte-parole du House Minority Whip Steve Scalise (R-La.), A déclaré qu’il «n’est pas d’accord avec ces commentaires et condamne ces comparaisons avec l’Holocauste. Nous devons également nous exprimer fermement contre le dangereux antisémitisme qui se développe dans nos rues et au sein du parti démocrate, ce qui entraîne un nombre alarmant d’attaques violentes et horribles contre les Juifs.

Greene a depuis clarifié son commentaire, affirmant qu’elle ne le comparait pas à l’holocauste mais à la discrimination précoce des Juifs. Mais elle est toujours défiante à propos de l’analogie:

Je ne l’ai jamais comparé à l’Holocauste, seulement à la discrimination contre les Juifs au début des années nazies.

Arrêtez de nourrir les attaques médiatiques de gauche contre moi.

Tout le monde devrait s’inquiéter du soutien des escouades aux terroristes et de la discrimination contre les personnes non sollicitées.

Pourquoi ne le sont-ils pas? https://t.co/z1zotvegg9 – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 25 mai 2021

Je n’aime toujours pas ça, mais je comprends aussi comment tout le monde va se venger d’elle comme une tonne de briques pendant que AOC et le Squad obtiennent un laissez-passer pour soutenir le terrorisme et l’antisémitisme. Comme ça:

Arrête. C’est fou et dangereux. Il n’y a pas de comparaison. Je l’ai déjà dit et je le répète: bien que nous ne puissions pas l’empêcher de se qualifier de républicaine, nous pouvons et devons refuser de laisser son caucus avec le @HouseGOP. https://t.co/gqIUxVCxZi – Adam Kinzinger (@RepKinzinger) 25 mai 2021

Je pense que les gens comme Kinzinger voient dénigrer MTG comme un droit de passage, comme s’il obtient automatiquement des points bonus pour l’avoir détruite à haute voix. Je suis retourné et j’ai regardé ses tweets au cours des deux dernières semaines et pas un mot sur AOC et les membres de son escouade qui critiquaient Israël pour se défendre. Pas un mot.

C’est pourquoi tant de droite détestent le GOP.