Jake Tapper de CNN a clôturé l’épisode de dimanche de État de l’Union en fustigeant la récente résolution de censure de la représentante Marjorie Taylor Greene contre la représentante Rashida Tlaib en disant : « cette merde n’est pas un jeu ».

Greene, un républicain de Géorgie, a pris des mesures la semaine dernière pour censurer Tlaib, une démocrate du Michigan, pour sa réponse au conflit en cours entre Israël et le Hamas. Tlaib, le seul membre palestino-américain du Congrès, a vivement critiqué la réponse d’Israël à l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, qui a été l’attaque militante palestinienne la plus meurtrière contre Israël dans l’histoire. Israël a ensuite lancé ses frappes aériennes les plus lourdes de son histoire sur Gaza.

Selon les responsables israéliens, 1 400 personnes ont été tuées en Israël dimanche, a rapporté l’Associated Press, tandis que plus de 8 000 Palestiniens ont été tués, selon les responsables du ministère de la Santé de Gaza, a indiqué l’AP. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était « en guerre » et avait coupé l’approvisionnement en nourriture, carburant, électricité et médicaments à Gaza.

Alors que Tlaib, qui a déclaré pleurer les pertes en vies humaines des deux côtés, continue de recevoir des critiques, Greene a présenté jeudi une résolution à la Chambre pour censurer la députée démocrate.

La représentante Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, est vue au Capitole le 24 octobre à Washington, DC Jake Tapper de CNN a clôturé l’épisode de dimanche de « L’état de l’Union » en critiquant la récente résolution de censure de Greene contre la représentante Rashida Tlaib.

Cependant, en parlant sur CNN État de l’Union Dimanche, Tapper a critiqué la résolution de censure de Greene, affirmant que même s’il existe des critiques valables à l’encontre de Tlaib, elle “déforme un tas de choses qu’elle a dites au-delà de toute reconnaissance”.

“La résolution semble beaucoup plus axée sur le 6 janvier que sur le 7 octobre. Tout au long de ses pages, Marjorie Taylor Greene décrit cet acte de désobéissance civile de la part d’un groupe de groupes juifs de gauche qui critiquent le gouvernement israélien comme une insurrection”, a déclaré Tapper.

Tapper faisait référence à un précédent commentaire de Greene à propos d’une manifestation du 18 octobre impliquant des centaines de Juifs américains protestant au Capitole, exigeant un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas. Tlaib, qui participait à la manifestation, a été faussement accusé par la députée républicaine de « diriger l’insurrection actuelle ». Un porte-parole de la police du Capitole a déjà déclaré Semaine d’actualités que l’événement était “généralement une manifestation pacifique”.

“L’antisémitisme n’est pas un bâton à utiliser contre les gens pour des raisons politiques, pas plus que l’islamophobie, le racisme, le comportement anti-homosexuel, la misogynie ou tout autre type d’intolérance”, a-t-il déclaré dans son discours de clôture. “Il y a un peu plus de trois semaines, 1 400 personnes, pour la plupart des Juifs et des civils, ont été massacrées ici de la manière la plus cruelle et la plus inimaginable, au cours de la journée la plus meurtrière pour les Juifs depuis l’Holocauste. Cette merde n’est pas un jeu.”

En réponse aux commentaires de Tapper, certains se sont tournés vers X, anciennement Twitter, pour exprimer leurs réflexions sur le sujet.

“Une juste colère de la part de Jake Tapper. C’est ce que ressentent beaucoup de Juifs américains en ce moment. Et pour cause”, a écrit l’avocat et écrivain Daniel Miller.

Un autre utilisateur de X, JoJoFromJerz, a écrit : “Je ne suis pas fan de Jake Tapper, mais c’est très puissant.”

Alors que l’ancien représentant du GOP en Virginie, Denver Riggleman, désormais indépendant, a simplement écrit sur X : « Bien dit et sur toute la ligne. »

Cela survient après que Greene soit elle-même confrontée à une potentielle censure après que la représentante Becca Balint, une nouvelle démocrate du Vermont, a présenté jeudi une résolution visant à la censurer à la Chambre des représentants.

“Cette femme, Marjorie Taylor Greene, il semble que son seul objectif soit de tuer les Américains après les autres Américains, de repousser davantage de haine, d’attiser davantage de dissensions et d’alarmisme… Nous devons avoir un fond ici”, a déclaré Balint. dit.

Pendant ce temps, Greene continue de rester ferme sur sa position contre Tlaib en écrivant sur X le 18 octobre : « J’écris une résolution de censure pour Rashida Tlaib. Après ce qu’elle a fait aujourd’hui, j’espère que même les démocrates s’y joindront. détester l’Amérique, détester les femmes qui ne représentent rien de ce que l’Amérique représente. »

En réponse aux efforts de Greene, Tlaib a écrit sur X jeudi : « La résolution désarticulée de Marjorie Taylor Greene est profondément islamophobe et attaque les défenseurs juifs pacifiques de la guerre. Je suis fier d’être solidaire des défenseurs juifs de la paix appelant à un cessez-le-feu et à la fin de la guerre. les violences.”

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Greene et Tlaib pour commentaires par e-mail.