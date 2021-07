Marjorie Taylor Greene claque les « chemises brunes » de Biden faisant du porte-à-porte pour augmenter le taux de vaccination dans une AUTRE référence nazie

La représentante de QANON, Marjorie Taylor Greene, a assimilé l’engagement du président Joe Biden à renforcer la sensibilisation du pays à la vaccination contre le Covid-19 en faisant du porte-à-porte à des « chemises brunes médicales ».

» Biden poussant un vaccin qui n’est PAS approuvé par la FDA montre que le Covid est un outil politique utilisé pour contrôler les gens « , le représentant de la Géorgie posté sur Twitter, répondant à un clip vidéo de Biden jurant que son administration s’engage à « frapper littéralement aux portes » pour obliger les Américains à se faire piquer.

La représentante Marjorie Taylor Greene a accusé le vœu du président Joe Biden de faire pression pour la vaccination des « chemises brunes médicales » nazies Crédit : AFP

Le président Biden a déclaré que son administration « frapperait littéralement aux portes » pour obliger les Américains à se faire vacciner Crédit : Splash

« Les gens ont le choix, ils n’ont pas besoin que vos chemises médicales brunes se présentent à leur porte pour commander des vaccins.

« Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire partie de l’expérience humaine. »

La référence de Greene aux « chemises brunes » renvoie au Sturmabteilung ou SA, une force paramilitaire des années 1920 qui ciblait les Juifs et d’autres groupes marginaux pour lancer la prise de pouvoir d’Adolf Hitler, a rapporté Newsweek.

Biden poussant un vaccin qui n’est PAS approuvé par la FDA montre que le covid est un outil politique utilisé pour contrôler les gens. Les gens ont le choix, ils n’ont pas besoin que vos chemises médicales brunes se présentent à leur porte pour commander des vaccinations. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire partie de l’expérience humaine. https://t.co/S8qlstuSqL – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 6 juillet 2021

Le contrecoup contre les comparaisons nazies de Greene a été universellement harangué.

Le tweet est le dernier d’une série de comparaisons de l’Holocauste de la membre du Congrès géorgien pendant la pandémie de Covid-19 Crédit : Splash

L’attachée de presse du président Biden, Jen Psaki, a répondu à la référence nazie en déclarant: « Nous ne prenons aucun de nos conseils de santé et médicaux de Marjorie Taylor Greene » Crédit : La Méga Agence

«Je vous dirai que nous ne prenons aucun de nos conseils de santé et médicaux de Marjorie Taylor Greene.

«Je peux donc assurer tout le monde de cela.

« Ce que nous avons vu au cours des derniers mois, c’est que l’un des plus gros obstacles est l’accès. Et les gens savent quand ils peuvent se faire vacciner, où ils peuvent se faire vacciner, l’efficacité et la sécurité du vaccin », a déclaré Psaki au New Day de CNN.

« L’utilisation répétée de l’imagerie nazie par Greene pour discuter de problèmes de santé publique est scandaleuse, offensante et inacceptable », a déclaré à Newsweek Eric Fingerhut, PDG des Fédérations juives d’Amérique du Nord (JFNA).

Plusieurs groupes de défense des droits juifs ont dénoncé la dernière référence de Greene à l’Holocauste Crédit : La Méga Agence

Le groupe de défense, American Jewish Congress, a dénoncé Greene et déclaré qu’elle « n’a pas sa place au Congrès ».

« Représentant. Marjorie Taylor Greene continue de prouver qu’il n’y a pas de limite à sa banalisation brutale de l’Holocauste pour son propre pouvoir politique personnel », a écrit le directeur exécutif du groupe, Joel Rubin.

Le dernier tweet de Greene fait suite à son mea culpa pour avoir comparé les mesures de sécurité de House Covid à la façon dont les Juifs ont été mandatés pour se brandir pour « porter une étoile d’or » puis « mettre dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz dans l’Allemagne nazie ».

Greene a fait des comparaisons avec l’Holocauste lorsqu’elle a renversé la politique de masques de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, aux étoiles dorées portées par les Juifs.

« Cette femme [Pelosi] est mentalement malade », a-t-elle commencé.

Greene s’est excusé dans le passé pour avoir comparé les mandats de masque au Congrès au port d’une étoile d’or pendant l’Holocauste Crédit : Getty

« Vous savez, nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où les gens devaient porter une étoile d’or, et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde classe – à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz dans les nazis. Allemagne.

Lors d’une conférence de presse le mois dernier au US Holocaust Memorial Museum à Washington, DC Greene s’est excusé.

« Je suis vraiment désolée d’avoir offensé les gens avec des remarques sur l’Holocauste », a-t-elle déclaré.

« Il n’y a pas de comparaison et il n’y en aura jamais. »

Greene, qui avait l’habitude de pousser les théories du complot QAnon comme le 11 septembre, était un canular affirmant qu’elle avait appris les erreurs dans ses déclarations.

L’Holocauste est également apparu dans les commentaires de la députée sur la façon dont les incendies de forêt en Californie en 2018 ont été déclenchés à la suite d’un laser spatial contrôlé par les Juifs et ont pointé du doigt des catastrophes mondiales sur la riche famille Rothschild, un stéréotype antisémite séculaire et une conspiration QAnon.