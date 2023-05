Marjorie Taylor Greene blâme la fusillade du centre commercial Allen Texas sur la drogue et les «forces du mal»

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La Géorgienne Marjorie Taylor Greene a rejoint la liste des républicains refusant de pointer du doigt le nombre impressionnant d’armes à feu, y compris des fusils de grande puissance, existant dans la société américaine samedi alors qu’elle rejetait la responsabilité d’un autre massacre horrible mais totalement sans surprise qui s’est déroulé au cours du week-end. .

Au moins huit personnes sont mortes ainsi que le tireur présumé à Allen, au Texas, après qu’une fusillade de masse a éclaté dans un centre commercial. Des témoins ont décrit une scène de pur carnage et de terreur dans les rues de l’un des plus grands États des États-Unis, alors que l’Amérique comptait sur une autre journée trop courante de violence et d’effusion de sang.

La députée républicaine de Géorgie, partisane du complot, a déclaré que des «forces du mal» étaient à l’œuvre, provoquant les fusillades.

Il n’y avait aucune mention des armes à feu, de la question de la sécurité dans les régions les plus conservatrices d’Amérique (un problème que Mme Greene et ses collègues républicains aiment soulever à propos de leurs homologues libéraux), ni même aucune suggestion d’une voie à suivre pour sortir de la réalité brutale et déchirante de l’Amérique. vie sous une épidémie de violence armée.

« Dieu merci pour le brave officier qui a couru courageusement dans la ligne de feu pour sauver les autres. Nous prions pour les victimes et leurs familles et pour la fin de la maladie mentale, de la drogue et des forces perverses qui poussent les gens à commettre de telles horreurs », a-t-elle écrit, en lien vers un tweet décrivant la scène qui était si graphique qu’elle a été supprimée sous le nouveau Twitter. gestion de la « liberté d’expression ».

Mme Greene et d’autres républicains ont fait valoir que la société américaine n’en faisait pas assez pour aider ceux qui avaient des problèmes de santé mentale non résolus. Ces mêmes arguments ont été avancés par le représentant Keith Self, membre du Congrès d’Allen, dans le district du Texas, lors d’une interview avec CNN samedi après la fusillade.

Il a également abordé le différend entre la droite et la gauche sur la question de savoir si les déclarations publiques offrant ses « pensées et prières » sont suffisantes dans de tels cas.

« Ce sont des gens qui ne croient pas en un dieu tout-puissant qui contrôle absolument nos vies », a-t-il déclaré à CNN. « Je suis chrétien. Je crois qu’il est… Nous avons des personnes atteintes de santé mentale dont nous ne prenons pas soin.

Cependant, les républicains n’ont fait aucun effort sérieux dans l’État national (ou même au Texas) pour investir davantage dans la société dans l’expansion des soins de santé mentale, qui restent souvent coûteux et inaccessibles pour de nombreux Américains, en particulier dans les zones rurales ou à faible revenu.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait face à ses propres critiques après la fusillade pour une récente déclaration qu’il a faite sur Twitter dénonçant ce qu’il considérait comme un taux insuffisant d’achats d’armes à feu dans son état.