Marjorie Taylor Greene affirme que l’étiquette suprémaciste blanche est la même que N-word

La députée républicaine d’extrême droite Marjorie Taylor Greene a déclaré aux journalistes que le fait d’être qualifié de suprémaciste blanc était la même chose qu’un Noir appelé le mot N.

Les théoriciens du complot s’adresseront au sous-comité de la Chambre des États-Unis, prévient le chien de garde En savoir plus

Parlant jeudi d’un affrontement devant le Capitole la veille avec le député démocrate Jamaal Bowman, Greene a dit: « Jamal Bowman [was] criant à tue-tête, jurant, me traitant d’horrible… me traitant de suprémaciste blanc, ce qui m’offusque énormément.

« C’est comme appeler une personne de couleur le mot N qui ne devrait jamais arriver. Me traiter de suprémaciste blanc équivaut à cela. C’est faux. »

Greene, un partisan de Trump de Géorgie, a acquis une renommée virale – en grande partie en exprimant des théories du complot sans fondement, s’adresser aux suprématistes blancsfaisant des déclarations sectaires et harcelant les opposants – qu’elle a utilisés pour s’assurer une influence dans le caucus républicain.

Dans un Congrès aussi amèrement divisé que le pays dans son ensemble, Bowman, un progressiste de New York, a fait la une des journaux en affrontant des républicains d’extrême droite.

La bagarre verbale de mercredi est survenue après que les républicains de la Chambre ont dévié une motion démocrate visant à expulser le représentant de New York inculpé par le gouvernement fédéral, George Santos. Alors que Santos parlait aux journalistes, Bowman a appelé à démissionner.

Greene s’est ensuite affronté avec Bowman, chacun parlant l’un sur l’autre avant qu’Alexandria Ocasio-Cortez, une autre progressiste de New York, ne dise à Bowman: « Elle n’en vaut pas la peine, mon frère. »

Les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux.

Si Twitter n’est pas la vraie vie, alors expliquez ceci pic.twitter.com/9IoEEsTmfc –Keith Edwards (@keithedwards) 17 mai 2023

Au Capitole jeudi, Greene a déclaré: « C’est lui qui m’a approché. »

Schiff « ne recule pas » face à la tentative républicaine de l’expulser du Congrès En savoir plus

Elle a également affirmé que Bowman « criait, criait, élevait la voix, il était agressif. Ses manières physiques sont agressives… Il y a beaucoup d’inquiétude à propos de Jamaal Bowman, donc je suis inquiet, je me sens menacé par lui.

Dans une déclaration après l’incident, Bowman a déclaré que la vidéo montrait que la caractérisation de Greene de la confrontation était un « mensonge absolu et flagrant » qui tombait dans le « longue tradition… d’hommes noirs passionnés, francs ou qui tiennent bon, caractérisés comme » menaçants « ou » intimidants « . »

«L’attaque de Marjorie est au-delà d’un coup de sifflet. C’est une corne de boeuf. Et c’est imprudent et dangereux. Elle a mis une cible sur mon dos », a-t-il déclaré. « La vérité est que nous avons eu un léger va-et-vient sur les marches de Capitol Hill, entourés de journalistes et de personnel. »

Greene, un fervent d’extrême droite dévoué, a également affirmé être au-dessus de la politique partisane, car les membres du Congrès devraient «se soucier du pays… quelles que soient nos convictions politiques».

Lors de la même conférence de presse, Greene annoncé qu’elle avait déposé des articles de mise en accusation contre le président Joe Biden; le procureur général des États-Unis, Merrick Garland ; le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas ; Christopher Wray, le directeur du FBI ; et Matthew Graves, avocat américain du district de Columbia.