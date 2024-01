Marjorie Taylor Greene admet que les républicains sont « tellement désespérés »

La représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, a admis dimanche que son parti était “désespéré” alors qu’elle discutait de l’avenir du président de la Chambre, Mike Johnson.

Johnson, un républicain de Louisiane, a été élu président de la Chambre fin octobre à la suite de l’éviction de Kevin McCarthy. Républicain de Californie et vétéran de longue date du Congrès, McCarthy est devenu le premier orateur de l’histoire des États-Unis à être démis de ses fonctions au cours d’une session législative, après que le représentant du Parti républicain, Matt Gaetz, de Floride, a déposé une motion pour le destituer après avoir travaillé avec les démocrates pour adopter une résolution temporaire. pour maintenir le financement du gouvernement et éviter une fermeture.

Un nom relativement obscur au sein du Parti républicain de la Chambre avant de devenir président, Johnson n’a accédé à ce poste qu’après que des républicains notables comme les représentants Jim Jordan de l’Ohio et Steve Scalise de Louisiane n’ont pas réussi à obtenir suffisamment de soutien de la part du caucus républicain profondément divisé. Même s’il a réussi à conserver son poste pendant quelques mois, la manière dont il a géré ce poste jusqu’à présent a suscité des critiques croissantes au sein du Parti républicain et, selon un rapport publié dimanche par Politico, il murmure « s’il peut conserver son poste ». rôle après 2024 – s’il parvient même jusque-là » ont fait surface.

Parmi les voix les plus fortes qui critiquent Johnson, il y a Greene, qui a menacé de déposer une motion pour quitter son poste s’il ne répondait pas à ses demandes et à celles d’autres membres conservateurs radicaux de la Chambre des représentants, en particulier sur son opposition à une aide accrue à l’Ukraine dans son pays. guerre en cours avec la Russie. Greene a déclaré que ces fonds devraient plutôt être dépensés au niveau national, notamment pour renforcer la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, face à l’afflux de migrants arrivant dans le pays.

La représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, est vue. Greene a admis dimanche que le désespoir du parti était à l’origine du fait que Johnson conservait la présidence.

Kent Nishimura/Getty Images



S’adressant à Politico pour un article publié dimanche, la députée a admis que le désespoir du GOP est en grande partie la raison pour laquelle Johnson occupe toujours la présidence, même si sa position au sein du parti est de plus en plus périlleuse.

“Je ne pense pas qu’il soit en sécurité pour le moment”, a déclaré Greene. “La seule raison pour laquelle il prend la parole, c’est parce que notre conférence est si désespérée.”

Semaine d’actualités a contacté le bureau de Johnson par e-mail pour commenter.

Lors d’une apparition mercredi sur CNN La sourcel’animatrice Kaitlan Collins a interrogé Johnson sur les récentes menaces de Greene contre sa présidence, ce à quoi le législateur de Louisiane a insisté sur le fait qu’il n’était pas inquiet.

“Non, j’ai un travail à faire”, a déclaré Johnson. “Nous devons tous faire notre travail. Marjorie Taylor Greene est très contrariée par le manque de surveillance du financement et par l’absence d’articulation d’un plan, tout comme moi.”

Il a ajouté plus tard, en réponse à une note selon laquelle Greene s’était engagé à voter « non » sur tout projet de loi de financement avec l’aide de l’Ukraine : « Je comprends. J’en ai personnellement longuement parlé avec elle et elle a exprimé sa position très clairement. ” Nous devons faire notre travail. Nous devons continuer à veiller à couvrir toutes ces bases et nous verrons comment tout cela évolue. “