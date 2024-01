Marjorie Taylor Greene a remporté la victoire dans la campagne de destitution

La représentante Marjorie Taylor Greene a remporté cette semaine une victoire dans ses efforts pour destituer les hauts responsables de Biden après que le parti républicain de la Chambre ait fixé une date de début pour la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Le comité de sécurité intérieure de la Chambre des représentants a annoncé mercredi qu’il se réunirait la semaine prochaine, le 30 janvier, pour commencer à rédiger quatre articles de mise en accusation de Mayorkas, donnant ainsi une victoire à Greene, qui a été le premier législateur à introduire des articles contre Mayorkas en mai. Un vote en salle pourrait avoir lieu dès début février.

“En novembre, j’ai forcé le premier vote à la Chambre pour destituer Mayorkas qui avait envoyé mes articles au Comité de la sécurité intérieure”, a déclaré Greene dans un message sur X, anciennement Twitter. “Depuis lors, notre commission a travaillé dur pour présenter les faits et les preuves. Et maintenant, le 30/01, mes collègues et moi allons enfin tenir Mayorkas responsable de ses crimes sur notre frontière sud.”

Le ministère de la Sécurité intérieure a critiqué les efforts du GOP pour renverser Mayorkas. Dans une note récente, le DHS a sévèrement critiqué Greene pour avoir mené une enquête ayant « un résultat prédéterminé et « garanti » » et a qualifié ces efforts de « préjudiciables au ministère et à son personnel ».

Depuis plus d’un an, les républicains de la Chambre des représentants cherchent à destituer le secrétaire d’État pour sa gestion de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, alléguant qu’il a violé son serment d’office en ne parvenant pas à sécuriser la frontière. Si les Républicains réussissent, Mayorkas pourrait être le premier membre du Cabinet à être destitué depuis les années 1870.

Le nombre de migrants ayant traversé la frontière vers les États-Unis a de nouveau atteint un niveau record le mois dernier, avec 302 000 rencontres.

La situation à la frontière devient de plus en plus une épine dans le pied de l’administration Biden. Non seulement les législateurs républicains ont menacé de destituer le plus haut responsable de la sécurité intérieure du président, mais les gouverneurs des États dirigés par les républicains ont également intensifié la pression sur le gouvernement fédéral en envoyant des migrants vers les villes dirigées par les démocrates, dont les ressources sont désormais mises à rude épreuve en raison de l’afflux de migrants. Arrivées.

Le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a tenu deux audiences de mise en accusation ce mois-ci, auditionnant des témoins sur les effets présumés de la crise frontalière. Le représentant du président du comité, Mark Greene, a accusé à plusieurs reprises les politiques d’immigration de l’administration Biden d’être responsables de l’afflux de migrants, qualifiant les « tragédies » provoquées par cet afflux de « exaspérantes » parce qu’elles étaient « évitables ».

La représentante Marjorie Taylor Greene au Capitole des États-Unis le 15 mai 2023. Greene a célébré mercredi la date de début de la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

D’autres républicains de la Chambre, dont les représentants Michael McCaul du Texas, Ralph Norman de Caroline du Sud et Randy Feenstra de l’Iowa, ont célébré l’annonce de mercredi.

“ÉNORME!” Norman a tweeté. “Première étape pour sécuriser notre frontière. Responsabilité de l’homme qui a intentionnellement provoqué cette crise.”

“Si cette administration ne prend pas de mesures pour protéger l’Amérique et sécuriser notre frontière, @HomelandGOP le fera”, a déclaré McCaul. “Cela commence par la destitution du seul homme qui n’a pas réussi à faire appliquer les lois nécessaires et a créé cette crise sans précédent : le secrétaire Mayorkas.”

D’un autre côté, les démocrates et la Maison Blanche ont soutenu Mayorkas, décrivant les préoccupations du Parti républicain comme une « attaque politique sans fondement ». Certains Républicains ont même critiqué les efforts de destitution, arguant que la barre pour prouver un crime ou un délit grave est trop hors de portée à ce stade.

Ian Sams, porte-parole de la Maison Blanche pour la surveillance et les enquêtes, a accusé les législateurs républicains de refuser d’inclure le témoignage de Mayorkas lors de l’audience de la semaine dernière sur X. Invité deux semaines avant l’audience, Mayorkas n’a pas pu assister aux débats de la semaine dernière en raison d’un engagement préalable.

“Les Républicains de la Chambre refusent de permettre à Mayorkas de témoigner”, a écrit Sams. “Ils ont tenu deux brèves ‘audiences de mise en accusation’ qui n’étaient qu’un théâtre pour faire passer des messages de droite, et non une procédure de mise en accusation valide. Ils ne reconnaîtront pas les constitutionnalistes qui disent que cet effort est inconstitutionnel.”

