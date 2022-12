Marjorie Taylor Greene a parlé à l’équipe Trump de QAnon avant le 6 janvier, le comité a déclaré: “Ce sont mes gens”

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Marjorie Taylor Greene avait déclaré à Donald Trump, quelques jours avant l’insurrection du Capitole, que certains de ses partisans abonnés à QAnon se rendaient au rassemblement du 6 janvier, a révélé le témoignage de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson.

Les remarques de Mme Hutchinson provenaient de ses entretiens de mai et juin accordés au comité du Congrès du 6 janvier qui a enquêté sur les émeutes du Capitole.

Le comité a publié des ensembles supplémentaires de transcriptions qui ont révélé les discussions de M. Trump impliquant le groupe de théorie du complot d’extrême droite.

Mme Hutchinson a rappelé que Mme Greene avait montré à M. Trump une photo de ses électeurs lors d’une réunion de décembre 2020, en disant: “Ce sont tous mes gens”.

«Je me souviens que Marjorie Taylor Greene a évoqué QAnon plusieurs fois, cependant, en présence du président, en privé avec Mark [Meadows, the former chief of staff]”, a-t-elle témoigné.

“Je me souviens que Mark a également eu quelques conversations sur – plus spécifiques aux trucs de QAnon et plus sur l’idée qu’ils avaient avec l’élection et, vous savez, pas autant sur la planification du rassemblement du 6 janvier.”

Elle a également déclaré que Mme Greene avait évoqué QAnon pendant que M. Trump était en Géorgie pour un rassemblement le 4 janvier 2021.

“Mme Greene est venue et a commencé à nous parler de QAnon et QAnon se rendant au rassemblement, et elle avait beaucoup d’électeurs qui sont QAnon, et ils seront tous là”, a déclaré Mme Hutchinson, à propos d’une conversation entre elle, M. Meadows et Mme Greene.

“Et elle lui montrait des photos d’eux voyageant à Washington, DC, pour le rassemblement du 6.”

Elle a dit qu’elle ne connaissait pas les détails de la conversation mais “ils avaient commencé à parler un peu plus de QAnon”.

Mme Greene a ensuite eu une conversation similaire avec M. Trump et lui a montré une photo de ses électeurs lors du rassemblement, l’un d’eux portant une chemise avec le symbole «Q».

“Ce sont tous mes gens”, a rappelé Mme Hutchinson en disant que Mme Greene.

Elle a également déclaré au panel que l’assistant de M. Trump, Petre Navarro, montrerait des documents devant être gérés par M. Meadows.

Elle a dit à un moment donné qu’elle avait sarcastiquement demandé à M. Navarro: “” Oh, cela vient-il de vos amis QAnon, Peter? ” Parce que Peter me parlait fréquemment de ses amis QAnon.

“Il a dit:” Avez-vous déjà examiné la question, Cass? Je pense qu’ils soulignent beaucoup de bonnes idées. Vous avez vraiment besoin de lire ceci. Assurez-vous que le chef le voit », a-t-elle ajouté.

La représentante Liz Cheney a demandé à Mme Hutchinson si M. Navarro était sarcastique dans sa conversation sur ses «amis QAnon».

“Je n’ai pas pris cela comme du sarcasme”, a-t-elle déclaré. “Tout au long de mon mandat de travail pour le chef de cabinet, il apportait fréquemment des notes de service et des présentations PowerPoint sur diverses propositions de politique qui – il développait ensuite, vous savez,” Q dit ceci “.”

Le témoignage intervient alors que le panel, menant une enquête de 18 mois sur la violence, a publié son rapport final de 845 pages la semaine dernière, déclarant que la pression constante de M. Trump sur les mensonges pour annuler les élections de 2020 était la raison de la violence.

Le panel, qui a publié plus de 100 transcriptions de ce type, en publiera davantage cette semaine, craignant que les républicains ne sélectionnent leurs informations s’ils ne publient pas toutes les transcriptions.