Géorgie Rep. Marjorie Taylor Greene a répondu à une attaque cinglante par le chef de la minorité du Sénat Mitch McConnell – qui a surnommé son «cancer» au GOP – insistant sur le fait que les républicains «faibles» seraient la chute du pays.

«Le vrai cancer du Parti républicain, ce sont les républicains faibles qui ne savent que perdre gracieusement» a écrit lundi soir dans un tweet la députée du GOP de première année.

C’est pourquoi nous perdons notre pays.

La réfutation est intervenue après que McConnell, le principal républicain du Sénat, ait pris pour cible Taylor Greene dans une déclaration cinglante plus tôt lundi, l’accusant d’avoir embrassé «Mensonges loufoques et théories du complot» en l’appelant un «Cancer pour le parti républicain».

La propre déclaration de McConnel a été publiée alors que les démocrates de la Chambre tentaient de chasser Taylor Greene de toute position d’influence au Congrès, et même du GOP lui-même. Trois législateurs ont déjà soumis une résolution pour la faire expulser du Comité du travail et de l’éducation du Congrès, arguant que sa présence là-bas causerait «Préjudice futur», tandis que d’autres auraient fait pression sur les dirigeants républicains pour censurer Taylor Greene ou l’expulser du parti.

La représentante de la Géorgie a également répondu à l’effort démocrate, affirmant qu’elle n’était considérée que comme la « Plus grande menace » à ses détracteurs de l’autre côté de l’allée parce que « Je représente votre point de vue sur l’Amérique d’abord. »

«Ils pensent que Trump est parti, alors ils nous attaquent vous et moi. Il n’est pas parti. Et nous ne reculerons pas et nous n’abandonnerons jamais! Nous REFUSONS d’être annulés! » elle a écrit.

