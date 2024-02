Marjorie Greene s’en prend à la comparaison de Cameron avec les nazis

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La députée républicaine d’extrême droite Marjorie Taylor Greene a déclaré que le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron “peut me baiser le cul” après avoir exhorté le Congrès américain à accorder une aide à l’Ukraine et à éviter de répéter les erreurs du passé, citant l’apaisement du leader nazi Adolf Hitler. à l’approche de la Seconde Guerre mondiale.

Le Sénat démocrate a déjà adopté un projet de loi qui permettrait d’envoyer une aide supplémentaire à l’Ukraine, mais le projet de loi fait face à une forte ascension à la Chambre.

Dans un article d’opinion publié dans La colline mercredi, Lord Cameron a écrit : « Alors que le Congrès débat et vote sur ce plan de financement pour l’Ukraine, je vais abandonner toutes les subtilités diplomatiques. J’exhorte le Congrès à l’adopter.

« Je pense que notre histoire commune montre la folie de céder aux tyrans européens qui croient en la nécessité de redessiner les frontières par la force », a-t-il ajouté. « Je ne veux pas que nous montrions la faiblesse manifestée contre Hitler dans les années 1930. Il est revenu pour en demander plus, nous coûtant bien plus de vies pour mettre fin à son agression.

“Je ne veux pas que nous montrions la faiblesse manifestée contre Poutine en 2008, lorsqu’il a envahi la Géorgie, ni l’incertitude de la réponse en 2014, lorsqu’il a pris la Crimée et une grande partie du Donbass, avant de revenir nous coûter bien plus cher avec son mandat. agression en 2022 », a soutenu Lord Cameron, ancien Premier ministre britannique. “Je veux que nous montrions la force affichée depuis 2022, alors que l’Occident a aidé les Ukrainiens à libérer la moitié du territoire conquis par Poutine, le tout sans perte de personnel militaire de l’OTAN.”

James Matthews de Sky News a demandé à Mme Greene : «David Cameron dit que vous devriez voter en faveur du financement de l’Ukraine. Qu’en dis-tu ?

“Je pense qu’il a également essayé de nous comparer à Hitler”, a déclaré Mme Greene, mélangeant les partisans de l’apaisement, dont Lord Cameron a cité la conduite, et le dirigeant nazi.

Mme Greene a déjà été critiquée pour avoir fait des commentaires comparant l’utilisation de masques pendant la pandémie à l’Holocauste. Elle s’est ensuite rendue au Musée de l’Holocauste à Washington, DC et s’est excusée pour ces remarques.

Parlant de Lord Cameron mercredi, Mme Greene a déclaré à Sky News : « Si c’est le genre de langage qu’il veut utiliser, je n’ai vraiment rien à lui dire. »

“Il a comparé ce que vous pouvez faire à un apaisement envers Hitler : en ne votant pas pour le financement de l’Ukraine, êtes-vous un apaiseur pour Poutine ?” » a demandé Matthews.

«Je pense que je me fiche vraiment de ce que David Cameron a à dire. Je pense que ce sont des injures grossières et je n’apprécie pas ce type de langage. Et David Cameron doit s’inquiéter pour son propre pays, et franchement, il peut m’embrasser** », a-t-elle ajouté.