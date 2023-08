Marissa Da’Nae vérifie les critiques à propos de NLE Choppa après la naissance de son fils

Au lieu de se contenter de félicitations, Marissa et NLE ont fait face à un mélange de controverses et de plaintes concernant leurs annonces du paquet de joie.

Si reconnaissante pour ce voyage et si reconnaissante pour que Dieu me bénisse avec vous », a-t-elle écrit jeudi.

L’entrepreneur s’est ensuite excusé d’avoir évoqué ses problèmes en ligne, et les ex semblaient s’arranger en tant que coparents copacétiques. NLE a partagé qu’ils étaient parvenus à « un accord ». Maintenant que le petit ChoZen est là, Marissa riposte aux ennemis à son sujet et à la liaison de NLE à propos du bébé.

Le chemin vers la parentalité a été une montagne russe pour l’ancien couple, qui s’est séparé en 2022. La rupture à propos de la rupture n’était que le début de leur désordre très public. En avril, elle a dénoncé le rappeur pour ne pas l’avoir soutenue pendant la grossesse. Il est compréhensible que Marissa ait été extrêmement émotive à l’époque, non seulement à cause de la grossesse, mais parce qu’elle et NLE ont fait une fausse couche plus tôt l’année dernière.

Malgré les heureux parents célébrant la naissance de ChoZen, Marissa Da’Nae et NLE Choppa ont fait face à un contrecoup en ligne

La série de photos que Marissa a publiées incluait NLE dans le lit d’hôpital avec son bras autour d’elle. « Les parents de Chozen », a-t-elle légendé la photo.

La photo compte plus de 22 millions de vues sur Twitter et des milliers de commentaires. Beaucoup leur ont souhaité bonne chance, mais Marissa a beaucoup parlé de se réconcilier et de coucher avec son ex. Les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent pas décider s’ils sont plus indignés par NLE en tant que père « absent » ou présent. Quoi qu’il en soit, cela ne justifie pas les innombrables commentaires irrespectueux de Marissa, surtout juste après avoir eu un bébé.

« Être posté en train de jouer avec un homme qui vous a abandonné pendant la grossesse, ET vous a fait pleurer plus de 30 ans sur Internet. souhaitant la dignité à toutes les filles », a écrit un utilisateur.

« Fille truc. Tu fais vraiment attention à tout ce nez morveux qui pleure sur Internet que tu as fait juste pour laisser ce négro donner à ce bébé un nom stupide. Vous êtes tous les deux plus bêtes qu’un sac de cailloux », a tiré quelqu’un.

« Elle est folle. Le seul endroit où nous aurions souri, c’est au bureau des pensions alimentaires pour enfants. Un homme vous montrera quel type de père il est pendant que vous êtes enceinte, croyez-le », a ajouté un autre.

Aïe ! Une simple annonce de naissance ne devrait pas attirer davantage les étrangers dans leurs sentiments que les vrais parents.

La nouvelle maman avait encore plus besoin de son soutien qu’elle ne s’y attendait car elle avait besoin d’une césarienne d’urgence. « J’ai été sous le choc pendant des heures », a-t-elle révélé.

NLE Choppa s’est également rendu sur Instagram pour révéler fièrement l’arrivée de son fils en bas âge.

« ChoZen a gagné Da’Shun Potts

16/08/23 👼 Le meilleur cadeau que Dieu ait offert cette année, excusez mon humour, elle souffrait, alors je devais être un comédien LOL », a-t-il écrit, expliquant les clips de lui en train de plaisanter dans la chambre d’hôpital de Marissa.

Le message parental de NLE ne s’est pas bien passé non plus. Plusieurs commentaires l’ont appelé pour avoir trop joué pendant quelque chose d’aussi grave et risqué que l’accouchement. Ils l’ont également critiqué pour avoir partagé des moments vulnérables alors que Marissa était mal en point à cause d’un travail et d’un accouchement difficiles.

« Vous pouvez dire à quel point il a peu de compassion ou d’amour pour cette femme et c’est triste à voir !!! C’est exactement pourquoi les femmes doivent littéralement faire attention avec qui elles choisissent de se reproduire !! Les garçons vous feront certainement sortir ici ressemblant à la blague du putain de siècle !! » écrit un critique. « Str8 clown », a déclaré un autre. « Tu la publies sur les réseaux sociaux sur des conneries de clown et elle est assise ici avant de donner naissance à ta progéniture str8 up clown » « C’était tellement irrespectueux… à plusieurs niveaux… la grossesse n’est pas quelque chose qui doit être prise à la légère », s’est plaint un commentaire.

Internet avait beaucoup à dire sur les ex désormais amicaux célébrant leur bébé comme tous les autres parents. Alors que Marissa se remettait de sa césarienne, elle avait beaucoup à dire en retour.

