Marissa Callaghan pense que son pays a été inspiré après que les femmes d’Irlande du Nord se soient qualifiées pour leur premier tournoi majeur.

L’Irlande du Nord a obtenu sa place aux Championnats d’Europe 2022, qui se joueront en Angleterre en juillet prochain, avec une victoire globale de 4-1 contre l’Ukraine lors des barrages de qualification.

Callaghan, qui est capitaine de l’équipe et a marqué le premier but lors du match retour mardi, a déclaré que ce jalon reflète les progrès réalisés par l’équipe et le football féminin dans le pays au cours des dernières années.

« Le jeu s’est développé massivement au cours des 10 dernières années et mardi vient de mettre la cerise sur le gâteau pour nous », a-t-elle déclaré.

«Nous avons changé le football féminin ici pour toujours et il ne peut que s’agrandir et s’améliorer.

« Cela parle de lui-même. J’ai l’impression que nous avons inspiré une nation de jeunes garçons et filles qui voudront un jour porter le maillot vert. »

L’atteinte de leur premier tournoi majeur a été longue à venir pour les femmes d’Irlande du Nord.

La 49e équipe classée au monde n’existait même pas en 2003 et n’a été relancée qu’un an plus tard. En 2021, l’équipe est toujours composée d’un mélange de joueurs semi-professionnels et amateurs.

Sarah McFadden a dit Actualités Sky Sports que la qualification de l’Irlande du Nord pour l’Euro 2022 est « l’un des meilleurs moments de sa vie », tandis que l’entraîneur-chef Kenny Shiels pense que l’exploit de son équipe ne sera plus jamais égalé.

Suite à leur récente qualification, Callaghan a déclaré qu’atteindre l’euro peut aider à renforcer les efforts visant à stimuler le développement de la jeunesse dans le pays et à garantir que le succès de l’Irlande du Nord ne soit pas seulement ponctuel.

Elle a déclaré: «Quand j’étais plus jeune, il n’y avait pas d’équipes de filles dans lesquelles je pouvais jouer jusqu’à l’âge de 13 ans et nous n’avions pas les modèles que les jeunes filles ont maintenant, donc pour moi, cela me motive vraiment à l’intérieur.

«Je travaille pour la Fédération irlandaise en tant que responsable de la participation des filles et mon rôle principal est d’impliquer davantage de filles.

« Je pense donc que l’équipe a rendu mon travail beaucoup plus facile et connaissant l’investissement qui va de la FA irlandaise, nous avons des opportunités pour des filles aussi jeunes que quatre ans de s’impliquer.

Le patron des femmes d’Irlande du Nord, Kenny Shiels, pense que la qualification de son équipe pour un tournoi majeur avec des joueurs semi-professionnels et amateurs ne sera jamais égalée



L’équipe masculine d’Irlande du Nord a atteint les huitièmes de finale à l’Euro 2016 dans ce qui était le premier Championnat d’Europe du pays alors que des milliers de soldats verts et blancs applaudissaient aux côtés de Michael O’Neill en France.

Callaghan espère que des nombres similaires se rendront en Angleterre l’année prochaine pour la voir, elle et ses coéquipiers, entrer dans l’histoire lors de leurs premiers euros.

Elle a ajouté: «Je sais que nous parlons des hommes en 2016 et de la façon dont ils ont rassemblé une nation, alors j’espère que nous avons atteint le même objectif et réuni la nation et nous avons tous quelque chose à espérer l’année prochaine.

«Je sais que l’armée verte et blanche sera là par centaines et probablement par milliers pour nous soutenir.

« Nous sommes considérés comme ayant les meilleurs fans du monde, donc avoir notre armée verte et blanche là-bas sera incroyable. »

