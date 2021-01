Réunis et ça fait du bien.

Le lundi 25 janvier Mariska Hargitay a publié une autre photo de réunion avec l’ancien Law & Order: Unité spéciale des victimes co-star Christopher Meloni. Quelle est la particularité de cette nouvelle photo? C’est de l’ensemble du Meloni-conduit Loi et ordre: crime organisé.

À côté d’une photo en noir et blanc d’elle-même et de son ancien partenaire à l’écran, Hargitay a écrit: « Tout se passe … #OC #PFL. »

Hargitay, qui joue le capitaine Olivia Benson dans la procédure criminelle de longue date, a également partagé deux photos de chaises sur le plateau, qui portaient les noms de leurs personnages à l’avant et Loi et ordre: crime organisé à travers le dos.

Cette mise à jour intervient une semaine après que Meloni ait apparemment taquiné son retour très attendu à Law & Order: Unité spéciale des victimes. Le 15 janvier, l’acteur de 59 ans s’est rendu sur Instagram et a sous-titré une photo de lui-même et de Hargitay: «Nous sommes un peu plus proches».

Plus tard dans la journée, Hargitay s’est également rendue sur Instagram pour partager sa propre image du plateau. Elle a écrit: « Maintenant encore plus proche … #EO »