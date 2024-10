Mariska Hargitay sur le rôle que « Toutes les personnes célèbres » veulent dans « SVU »

Il y a un rôle dans lequel toutes les plus grandes stars veulent jouer Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimesselon la star et productrice exécutive Mariska Hargitay.

L’actrice est apparue dans Tard dans la nuit avec Seth Meyers en avance sur le SVU première de la saison 26 jeudi. En discutant avec l’animatrice, elle a révélé que les stars qui souhaitent jouer dans l’émission de longue date veulent toutes faire le mort.

« Tous les gens célèbres, vous savez ce qu’ils veulent ? Être un cadavre », a-t-elle déclaré à Seth Meyers. « C’est tellement bizarre. »

Hargitay a rappelé qu’elle avait récemment parlé à un « grand mannequin », qu’elle ne voulait pas nommer, mais a souligné qu’elle était « l’une des plus grandes », qui voulait uniquement représenter une personne décédée, malgré les SVU des écrivains ayant un rôle plus élaboré pour elle.

«J’ai découvert qu’elle aimait mon émission. Alors j’ai dit : ‘Oh mon Dieu’, je suis allé voir les scénaristes, j’ai dit : ‘Peut-elle être dans la série ?’ Et elle a dit qu’elle voulait être un cadavre, mais ensuite j’ai dit : ‘Non, non, nous avons ce grand rôle pour toi' », a-t-elle déclaré. urgence dit l’actrice. «Je la rappelle, je lui ai dit: ‘Écoute, nous avons compris.’ Nous allons vous faire participer à l’émission. Elle dit : ‘Oh non, je veux être un cadavre.’

Certes, l’animateur de fin de soirée faisait aussi partie de ces personnes qui voulaient seulement faire le mort.

«Je voulais être un cadavre. Lors de la grève des écrivains de 2007-2008, j’ai rencontré tous ces Loi et ordre écrivains, et je me disais : « Je veux faire une apparition, mais je veux juste être un cadavre » », se souvient Meyers. « Et ils m’ont dit : ‘Oh mon Dieu, nous serions ravis de t’avoir dans la série.’ Mais je me suis dit : « OK, mais je suis une personne morte. »

Bien qu’on lui ait finalement proposé un rôle, il l’a refusé parce qu’il « se disait : « Je ne veux pas de répliques, je veux juste être une personne morte dans le parc ».

Ailleurs dans l’apparition de fin de soirée, Hargitay a partagé qu’il y avait une chose qu’elle voulait vraiment faire dans un épisode de la série Dick Wolf, mais les scénaristes ne la laissaient pas : être ivre.

« Je ne sais pas qui je dois appeler pour avoir un concert ivre parce que je suis tellement doué pour ça, et je t’en supplie, je t’en supplie», a-t-elle déclaré. «Je veux dire, je suis l’amoureux de l’Amérique, pensais-je. Je les supplie de m’écrire une scène d’ivresse. Ils ne le feront pas.

Elle a plaisanté, au lieu de cela, elle doit aller dans les bars et ne pas boire mais faire semblant d’être ivre, en espérant qu’il y ait un producteur là-bas qui la mettra dans un rôle où elle pourra incarner une personne ivre.

Loi et ordre : SVU la saison 26 sera diffusée ce soir sur NBC et diffusera les épisodes suivants le jeudi, puis le lendemain sur Peacock.