Mariska Hargitay souffre d’un « traumatisme secondaire » dû à « Law & Order: SVU »

Mariska Hargitay n’est pas sortie indemne d’un quart de siècle de lutte contre le crime fictif – et plus récemment, réel.

Depuis 1999, l’acteur récompensé aux Emmy Awards incarne Olivia Benson, détective de Manhattan, dans la série « New York Unité spéciale » de NBC. Contrairement aux autres séries de la franchise, « New York Unité spéciale » se concentre sur les délits sexuels, dans lesquels la victime survit et aide les autorités dans l’enquête.

Au cours de ses 25 années de présence dans l’émission, Hargitay a eu du mal à se détacher émotionnellement de ses intrigues – qui, bien que fictives, sont « tirées des gros titres », a-t-elle déclaré à la star de « Only Murders in the Building » Selena Gomez lors d’une conversation publiée lundi dans Entretien revue.

« Quand j’ai commencé à travailler sur cette série, je n’avais pas conscience de l’impact que cela aurait sur moi », a confié Hargitay à Gomez. « Je pense que j’ai été victime d’un traumatisme secondaire, car j’ai été submergée par ces histoires et j’ai su qu’elles étaient vraies. »

Elle a ajouté que chaque fois qu’elle et son mari voyagent, sa première question est : « Quel est le taux de criminalité ici ? »

Les épisodes de « SVU » mettent en scène des crimes « particulièrement odieux », comme le dit la séquence d’ouverture, allant du trafic d’enfants aux abus sexuels en série. Le sujet est suffisamment grave pour que Hargitay garde une enclave privée sur le plateau, où elle se rend régulièrement pour se regrouper hors caméra.

« Je me barricade ici pour trouver un peu d’inspiration », a-t-elle déclaré. Parade magazine en 2019, « parce que je mentirais si je disais qu’il n’est pas difficile d’être inondé de matière. C’est toujours un monde difficile pour moi. »

Avant l’émission, Hargitay a dit à Gomez qu’elle ne savait pas grand-chose sur les agressions sexuelles ou la violence domestique.

Puis, au cours de la première année de « SVU », elle a accompagné le créateur de la série Dick Wolf à une cérémonie de remise de prix présentée par le programme d’intervention contre les agressions sexuelles et la violence du mont Sinaï. Cette nuit-là, dit-elle, elle a entendu les statistiques – une femme sur trois et un homme sur six sont des survivantes de violences sexuelles — ce qui l’a poussée à fonder sa Fondation Joyful Heart.

Créée en 2004, l’association à but non lucratif cherche à « transformer la réponse de la société aux agressions sexuelles, à la violence domestique et à la maltraitance des enfants, à soutenir la guérison des survivants et à mettre fin à cette violence pour toujours », selon son site web .

Grâce à son Mettre fin à l’arriéré programme, Joyful Heart a travaillé au cours de la dernière décennie avec le département de police de Détroit pour tester des milliers de kits de viol en attente, ce qui a conduit à la découverte de « 22 violeurs en série », « Dateline : True Crime Weekly » L’animatrice du podcast Andrea Canning a fait un reportage le mois dernier. Leurs efforts ont également été détaillés dans le documentaire de HBO de 2017 « I Am Evidence », produit par Hargitay et dans lequel il apparaît.

« Cela a des répercussions dans tout le pays », a déclaré Canning. « Cela entraîne des changements partout, dans les services de police et dans les bureaux des procureurs. »

« Ces histoires ne sont pas nouvelles. Cela se produit depuis la nuit des temps. Mais elles reçoivent désormais l’attention qu’elles méritent, et cela a pris du temps », a déclaré Hargitay. USA Today en 2019. « C’est pourquoi je suis si reconnaissante envers le mouvement #MeToo et Time’s Up, car maintenant nos voix sont en chœur, et elles sont plus fortes et plus fortes ensemble, et maintenant la culture change parce que tout le monde en est conscient. »

En fin de compte, a déclaré Hargitay à Gomez, alors que « SVU » lui a permis de sensibiliser le public aux agressions sexuelles, Joyful Heart lui a permis de « faire quelque chose » à ce sujet.

« Cela a dépassé mes rêves les plus fous en termes de carrière, mais aussi en termes d’épanouissement personnel – j’ai pu associer mon métier d’actrice à ma philanthropie ou à une mission personnelle visant à contribuer à la guérison des gens », a-t-elle déclaré. « J’y pense souvent. »

De la même manière, dit-elle, elle a eu le privilège d’évoluer « à la fois en tant que Mariska et en tant qu’Olivia Benson ».

Au début de « SVU », a-t-elle poursuivi, « je n’étais pas le chef et je n’avais aucun pouvoir. »

«[Now]Je connais ma valeur, je connais mon pouvoir, je sais ce que j’ai à offrir, et je suis totalement à l’aise avec ma vulnérabilité, avec toutes les façons dont je me sens encore comme une petite fille. C’est un endroit vraiment paisible où se trouver.

La saison 26 de « Law & Order: Special Victims Unit » sera diffusée pour la première fois le jeudi 3 octobre à 21 h HE sur NBC.