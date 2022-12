Mariska Hargitay profite de Disney World dans de rares photos de famille avec son mari et leurs 3 enfants: “cadeau glorieux”

C’est une affaire de vacances magique en famille!

La star de “Law & Order: Special Victims Unit”, Mariska Hargitay, a partagé une série de photos de famille rares sur ses réseaux sociaux cette semaine.

L’actrice de 58 ans s’est rendue sur Instagram pour partager ses moments Disney World avec son mari Peter Hermann et leurs trois enfants – Amaya, Andrew et August.

MARISKA HARGITAY plaisante sur le fait d’être la “DEUXIÈME ÉPOUSE” DE CHRIS MELONI

Hargitay a accueilli la procession aux chandelles, alors qu’elle était étourdie dans un blazer rouge.

“#AboutLastNight Merci @WaltDisneyWorld pour le grand honneur d’accueillir la Procession aux chandelles. Quel glorieux cadeau et quelle belle tradition”, disait sa légende alors qu’elle posait derrière un podium.

Elle et sa famille ont clairement apprécié leur séjour au parc. Hargitay et son mari ont même pris une photo lors du trajet “Guardians of the Galaxy”. Elle a partagé la photo avec la légende “Meilleur trajet dans la galaxie”.

“D’accord, les gens que nous quittons. Nous allons faire le tour ‘Guardians of the Galaxy’. C’est le plus grand manège sur terre, et je veux juste que tout le monde le sache. ‘Guardians of the Galaxy’ est le plus grand rouler sur terre”, a déclaré Hargitay dans une vidéo séparée.

Son enfant est entendu en arrière-plan en disant: “Mains en l’air tout le temps, maman.”

Des amis célèbres, dont Julianne Hough, ont commenté le message et ont déclaré “Obsédé par cette balade !!!!!”

Elle a dû se sentir un peu nostalgique, car elle a également posté une douce photo de retour de son mari, d’elle-même et d’un de ses enfants à Disney World il y a plusieurs années, tout sourire en posant devant un Mr. Potato Head.

Aucune légende n’était nécessaire pour la photo qu’elle a partagée d’elle-même assise avec son enfant alors qu’ils regardaient les feux d’artifice. La maman de trois enfants avait ses bras enroulés autour de son enfant, qui portait des oreilles de Mickey Mouse et profitait de l’événement spécial.

Hargitay a continué à publier des souvenirs amusants en posant avec Mickey Mouse.

Sa légende disait “MICKEY MOSVU”, un clin d’œil à son émission télévisée à succès, et comprenait des emojis de notes de musique.

Hargitay a rencontré son mari, Hermann, sur le tournage de “Law & Order: SVU”. Ils sont mariés depuis 18 ans.