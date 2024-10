Mariska Hargitay nomme un talk-show qu’elle est prête à animer

La star de « Law and Order: SVU », Mariska Hargitay, serait heureuse d’animer un talk-show

Mariska Hargitay est tout à fait favorable à la place de Hoda Kotb au sein du Aujourd’hui montrer.

Hargitay, une star de Loi et ordre : SVUa parlé de son retour à l’émission pour sa 26e année et a révélé qu’elle serait heureuse de remplacer Hoda dans l’émission Today.

« Je t’aime. Je t’aime tellement et je suis si fière et inspirée par toi », a déclaré Hargitay à Kotb après l’annonce de l’animatrice selon laquelle elle quitterait la série au début de l’année prochaine.

Il a ajouté : « J’étais tellement excité de te voir aujourd’hui, et je suis tellement reconnaissant de pouvoir le dire. Parce que tu sais – nous avons 26 ans ensemble, bébé, et nous avons 60 ans ensemble – et donc quand tu pris votre décision, j’ai dit « Oui ».

« Et mon Dieu, je pleure pour nous tous dans ce pays à qui tu vas manquer – et surtout toi », a-t-elle déclaré à Savannah Guthrie, co-animatrice de longue date de Hoda.

Elle a ensuite déclaré qu’elle serait « heureuse d’intervenir à tout moment ».

« Je t’aime! » » Kotb a dit en riant, tandis que Guthrie a tendu la main et a tenu les mains de Mariska Hargitay et a dit : « Deal ».