Mariska Hargitay fait l’éloge d’une fille qui a contrecarré un enlèvement avec une astuce «  SVU  »

Mariska Hargitay fait l’éloge d’un jeune fan de « Law & Order: SVU », qui a utilisé une astuce qu’elle a vue dans l’émission pour aider la police de Floride à attraper l’homme qui aurait tenté de la kidnapper.

Selon un rapport de Today, publié jeudi, une jeune fille de 11 ans, identifiée uniquement par son prénom Alyssa, jouait dehors avec de la bave bleue faite maison en attendant le bus, lorsqu’un homme s’est chargé d’elle et a tenté de la traîner. dans son SUV blanc.

« L’homme est sorti de son véhicule, tenant un couteau, est venu vers moi, et j’ai essayé de courir, mais il m’a attrapé », a déclaré la fille au point de vente.

La vidéo de surveillance de l’incident partagée par Today montre l’attaquant ramassant la fille avant que les deux ne tombent au sol. Alyssa a déclaré au point de vente qu’avant que l’homme ne s’enfuie vers sa voiture, elle avait frotté une partie de sa bave bleue sur son bras.

« Je savais que cela pourrait être une meilleure preuve si les flics le trouvaient », a déclaré la fille. Le point de vente rapporte qu’Alyssa a pris cette astuce de détective en regardant « Law & Order: SVU » avec sa mère.

Et l’indice a payé. La police a appréhendé l’homme quelques heures plus tard, le shérif Chip Simmons notant lors d’une conférence de presse que «le suspect, lorsque nous l’avons attrapé, avait de la bave bleue sur ses propres bras».

Le suspect maigre, 30 ans, a été accusé de tentative d’enlèvement d’un enfant de moins de 13 ans, de voies de fait graves et de coups et blessures, selon Today.

Hargitay, qui a joué dans la série pendant plus de 20 ans en tant que détective Olivia Benson, a félicité sa courageuse jeune fan sur Instagram jeudi.

« Alyssa, d’abord et le plus important, je suis tellement soulagée et reconnaissante de savoir que vous êtes en sécurité », a écrit l’actrice. « Je suis très honorée de faire partie de votre incroyable histoire. Vous êtes une jeune femme BRAVE, forte et intelligente. »

Hargitay a suggéré qu’Alyssa aurait peut-être inspiré un nouveau gadget dans la série.

« Je pense que l’équipe SVU devra peut-être ajouter du slime à son équipement de lutte contre le crime! » elle a ajouté. «Prenez bien soin de vous et les uns des autres. Avec tout mon amour, votre fan numéro un, Mariska.

