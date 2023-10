Mariska Hargitay et sa fille Amaya à l’avant-première du film « Eras Tour » – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Mariska Hargitay et sa fille Amaya on aurait dit qu’ils vivaient leurs « rêves les plus fous » lors de la première de Taylor Swift La tournée des époques film le mercredi 11 octobre. Le Loi et ordre : SVU La star, 59 ans, et sa fille, 12 ans, avaient l’air de s’être éclatées sur le tapis rouge pour l’événement spécial.

Le duo mère-fille avait l’air d’avoir passé un moment fantastique sur le tapis rouge de l’événement. Mariska portait un long trench-coat orange brunâtre avec des manches à franges. Elle portait la veste sur un jean et un haut noir. Il y avait certainement un peu de toujours et Intrépide ressentez-le. Pendant ce temps, Amaya avait l’air d’embrasser le 1989 époque, avec une robe blanche bouffante. Par-dessus le tutu, elle portait une veste en cuir noire et des bottes assorties à la veste. Les deux ont posé pour plusieurs clichés différents sur le tapis rouge.

Il était tout à fait normal que Mariska et Amaya assistent à la première, puisqu’elles étaient toutes deux allées à la tournée de Taylor en mai. L’actrice a posté une vidéo de l’arrêt de Nashville lors de la tournée avec sa fille dansant. Elle a révélé qu’elle et Amaya avaient passé un bon moment à profiter du concert avec Reese Witherspoon et sa fille, Ava. « merci magnifique et miraculeux @TaylorSwift pour votre magie. C’est un tel cadeau d’être dans votre pays des merveilles époustouflant, scintillant, puissant et délicat. Comment faire d’un stade rempli de 70 000 personnes un salon confortable », a-t-elle écrit. « Tu es de la pure magie. »

La première de La tournée des époques Le film était certainement un événement passionnant, et Mariska n’était pas la seule célébrité à faire une apparition. Rien d’autre que Beyoncé a fait une apparition surprise à l’événement et Taylor a posté une photo d’eux assis ensemble dans des sièges de théâtre. « Elle a été une lumière directrice tout au long de ma carrière et le fait qu’elle soit venue ce soir était comme un véritable conte de fées », a-t-elle écrit, la remerciant d’être venue.