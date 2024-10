Mariska Hargitay dit que les célébrités veulent souvent jouer « A Dead Body » sur « SVU »

Parmi toutes les victimes fictives que Mariska Hargitay a rencontrées au fil des années, il y avait presque quelques visages reconnaissables.

Après 25 ans passés à jouer le rôle de la détective Olivia Benson dans Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimesla gagnante du Golden Globe a récemment révélé la demande « bizarre » qu’elle reçoit fréquemment de la part de célébrités qui regardent la procédure NBC.

« Tous les gens célèbres, vous savez ce qu’ils veulent ? » elle a dit sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers. « Être un cadavre. C’est tellement bizarre.

Hargitay a rappelé un « grand mannequin » demandant à apparaître sous la forme d’un cadavre, notant que le modèle anonyme était « l’un des plus grands ».

« J’ai découvert qu’elle adorait mon émission », a raconté Hargitay. « Alors j’ai dit : ‘Oh mon Dieu’, je suis allé voir les scénaristes, j’ai dit : ‘Peut-elle être dans la série ?’ Et elle a dit qu’elle voulait être un cadavre, mais ensuite j’ai dit : ‘Non, non, nous avons ce grand rôle pour toi.’ Je la rappelle, je lui dis : « Écoute, nous avons compris. Nous allons vous faire participer à l’émission. Elle dit : ‘Oh non, je veux être un cadavre.’

Mariska Hargitay dans le rôle du capitaine Olivia Benson dans Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimes. Will Hart/NBC via Getty Images

Elle a ajouté : « Cela arrive tout le temps. Pourquoi tous ces personnages célèbres ne veulent-ils pas de répliques ? »

Meyers a même admis qu’il avait autrefois « voulu être un cadavre » dans la série, et bien qu’on lui ait proposé un rôle, il a refusé, expliquant : « Je ne veux pas de répliques, je veux juste être une personne morte dans le parc. .»

Hargitay joue le détective Olivia Benson depuis SVUen 1999, enquêtant sur des crimes de nature sexuelle en tant que membre du NYPD, pour finalement devenir capitaine.

Loi et ordre : SVU poursuit sa séquence record en tant que série télévisée d’action en direct aux heures de grande écoute la plus longue après avoir été renouvelée pour la saison 26 en mars.