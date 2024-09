Marisa Abela, la star de « Industry », parle de Yasmin, Kit Harington, de la saison 3 et plus encore

Pour le passé Depuis quatre ans, l’actrice anglaise est un pilier de la distribution d’ensemble de Industrie. La série, qui suit un groupe de banquiers d’investissement débutants, perpétuellement sous l’emprise de la drogue et ivres d’ambition, a été créée par Konrad Kay et Mickey Down, qui ont choisi en grande partie des nouveaux venus dans le but de souligner son postulat de jeunes diplômés en difficulté dans un monde à enjeux élevés de sexe, d’argent et de pouvoir. En trois saisons, Industrie est passée d’une série atypique avec un public culte à la nouvelle coqueluche de HBO, avec un créneau horaire de choix le dimanche soir qui appartenait autrefois au succès prestigieux du réseau Succession. Jouant IndustrieL’héritière de la maison d’édition Yasmin Kara-Hanani a été le premier rôle professionnel d’Abela après ses études. Au début, ce rôle lui a servi de terrain d’entraînement apaisant où elle et ses collègues stars pouvaient grandir et expérimenter, pour finalement former une cohorte de stars. Mais depuis l’explosion de popularité de la série, elle doit faire face à la fois à un rêve et à une réalité inconfortable : les gens regardent enfin.

« C’est tellement bizarre », dit-elle Pierre roulante via Zoom depuis son domicile de Londres. « J’ai adoré ce spectacle depuis le début. Je me suis toujours sentie incroyablement libre et ludique dans le monde de Industrie, « Il n’y avait pas cette grosse pression avec les deux premières saisons. On avait l’impression que tout le monde était nouveau et essayait des choses. Maintenant, la série prend une plus grande place dans la conscience. C’est donc très sympa, mais on a un peu l’impression de refaire la première saison, parce qu’elle a touché plus de gens que jamais auparavant. »

Et quelle saison pour que les gens se décident enfin à se lancer. Situé dans l’avant-poste londonien de l’illustre (et fictive) banque d’investissement américaine Pierpoint, Industrie La série a toujours fourni au public une foule de vauriens et d’intrigants que le public peut à la fois encourager et mépriser. Et au milieu de ce champ d’escrocs de la classe moyenne, de mères qui essaient de tout faire et de quelques criminels purs et durs, le classement des pouvoirs peut basculer à tout moment. Tel est le cas de la saison 3, où les enjeux et les stocks sont très élevés. Yasmin a lutté entre son désir de faire ses preuves en dehors de son célèbre nom de famille et la facilité avec laquelle ce népotisme lui ouvre la voie. Alors que ses amis paniquent à l’idée de payer leur loyer ou de faire faillite à cause de l’alcoolisme, Yasmin est contrariée parce que papa est trop impliqué dans sa vie personnelle. Certains personnages craignent que leurs amis ne se suicident ; Yasmin est inquiète de savoir quels nus envoyer. Mais cette saison, pour la première fois, dit Abela, Yasmin ressent enfin une partie de la pression qu’elle a ressentie avec ses collègues tout le temps.

« Pour Yasmin, les enjeux des saisons 1 et 2 pouvaient paraître énormes, mais en réalité ils ne l’étaient pas particulièrement », explique Abela. « Cette saison, elle est en mode survie, en mode combat ou fuite. Elle se sent vraiment comme une proie et elle pourrait être au bord d’une sorte de dépression nerveuse à tout moment. Chaque décision qu’elle prend semble avoir des conséquences colossales et dévastatrices ou être ce qui pourrait la sauver. »

Abela a toujours peur de l’avenir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a failli ne jamais devenir actrice. Abela a été élevée sur la côte sud de l’Angleterre par sa mère, Caroline Gruber, une actrice spécialisée dans le théâtre et les performances sur scène. Elle se souvient avoir passé des heures et des heures à faire ses devoirs avec son frère dans les loges pendant que sa mère répétait. Elle qualifie cette expérience de « amusante et joyeuse », surtout lorsqu’ils pouvaient faire des tournées avec elle à travers le pays ou assister aux répétitions. Mais si Abela se sentait également appelée à se produire sur scène, elle a d’abord rejeté l’idée de devenir actrice comme une carrière viable.

« C’était instable de grandir », dit-elle. « Parfois, [my mother] « Elle travaillait, puis il y avait six mois où elle travaillait, par exemple, à Brighton dans un centre d’appels parce qu’elle ne travaillait pas comme actrice. C’était un peu effrayant pour moi quand j’étais enfant, de ne pas savoir comment elle allait. Et je ne me sentais pas très en sécurité pour me lancer. »

Après avoir été encouragée par sa mère et par quelques professeurs clés, Abela a postulé et a été acceptée à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Elle y était encore lorsqu’elle – et des dizaines de camarades de classe – ont reçu les appels de casting pour Industrie. Yasmin était complexe et délicate, et elle appelait Abela par son nom. « À l’époque, je recevais des scripts pour des auditions pour jouer la fille de quelqu’un, la première petite amie de quelqu’un », dit-elle. « Quand j’ai lu ce premier scénario, [Industry] scénario, et il s’agissait de jeunes avec une tonne d’autonomie, du moins dans leur vie personnelle, [if not] « En tant que professionnelle, c’était incroyablement excitant de raconter une histoire dans laquelle on n’était pas une sorte d’intrigue secondaire ou de personnage secondaire à cet âge. L’histoire de passage à l’âge adulte que nous racontions était tout simplement passionnante. Et, pour être honnête, cela semblait être un énorme, énorme pari risqué. » Elle a commencé par être extrêmement excitée. Mais tout au long du processus d’audition, qui a impliqué de multiples réunions et lectures, elle a réalisé qu’elle ne voulait pas seulement le spectacle. Elle en avait besoin.

« Je n’aurais jamais pensé, quand j’ai eu ça pour la première fois [first call] « Je savais que j’allais faire partie de ce spectacle », dit-elle. « Mais plus je passais à l’audition, plus je me sentais comme ma version de Yasmin [made] « Cela a beaucoup de sens pour moi et pour le monde de cette série. Je me suis donc attaché de plus en plus à elle. Et grâce à Dieu, j’ai eu le rôle. »

Avec les vulnérabilités, les désirs et les insécurités qu’elle a montrés en tant que Yasmin, Abela a rapidement été choisie pour jouer dans Retour au noirle film biographique controversé sur Amy Winehouse réalisé par Sam Taylor-Johnson, sorti au printemps dernier. Incarner une icône musicale aussi indélébile aurait été une tâche presque impossible, même pour les acteurs les plus expérimentés. Ainsi, lorsque les premières photos de la version d’Abela de la chanteuse ont été dévoilées, les réactions acerbes du public et des critiques ont fustigé le film, jusqu’à sa sortie en salles.

Abela reconnaît l’accueil glacial Retour au noir Elle a été très impressionnée par la prestation d’Amy, mais elle dit ne pas regretter sa prestation. « C’était une expérience plus révélatrice que tout ce que j’ai pu vivre par le passé », dit-elle. « Je ne comprendrai jamais complètement la nécessité d’être une présence négative. Mais je pense que ma réponse à cela a été, et n’aurait pu être que, de travailler dur. De créer quelque chose de significatif et une histoire qui donne l’impression d’être racontée de l’intérieur, finalement, plutôt qu’une sorte de regard voyeuriste sur la vie d’Amy. »

TOURNAGE DE LA SAISON TROIS DE Industrie a commencé sept jours après qu’Abela ait terminé son séjour de six mois sur le tournage de Retour au noirEt si cela avait été un autre projet, Abela est sûre qu’elle n’aurait pas pu le réaliser. « J’étais très reconnaissante que ce soit Industrie « Je revenais à moi », dit-elle. « Je me sens incroyablement en sécurité, entourée et respectée sur ce plateau, avec les créatifs, les interprètes, mes collègues. J’ai aussi l’impression que je connais Yasmin comme ma poche. J’ai fait une étude de personnage sur Yasmin pendant cinq ans, donc je peux me lancer et être elle sans avoir à me donner la peine de créer une sorte d’histoire personnelle qui n’existe pas. »

Cette saison, Yasmin a toujours eu pour gagne-pain ses relations interpersonnelles complexes. Son père, un magnat, Charles Hanani (Adam Levy), a été déshonoré en tant que détourneur de fonds et harceleur sexuel, et a fui le pays pour éviter d’être extradé pour ses crimes financiers. Yasmin flirte avec Robert (Harry Lawtey) et n’a pas encore décidé si elle devait s’engager dans une relation amoureuse avec le milliardaire (et récent échec financier) Henry Muck (Kit Harington). Et sa relation avec son ancien collègue devenu meilleur ami Harper Stern (Myha’la) lui a donné l’une des amitiés les plus proches qu’elle ait jamais ressenties, mais elle est sur le point de lui infliger son plus grand chagrin. À qui peut-elle faire confiance ?

C’est dans cette tension que les talents d’Abela se révèlent pleinement. Yasmin a tous les atouts d’une antagoniste stridente et calculée. Mais entre les mains d’Abela, elle est terriblement attachante, rendue ainsi par son refus littéral de reconnaître le fait qu’elle est en train de s’effondrer – et que tout le monde peut le voir. La faiblesse et les délais imminents sont sur son visage, dans ses épaules, dégoulinant pratiquement de chaque mot peu sûr de elle. « Cette saison pour Yasmin est un sprint olympique », dit Abela. « Vous vous donnez à fond [your goal]même si c’est juste pour survivre à la journée.

Abela avec Harington Nick Strasburg/HBO

Cet état d’esprit est encore renforcé par la version maladroite et effrontée de Muck de Harington. Il a plus d’argent, de pouvoir et de ressources sanguines que n’importe quel autre personnage à l’écran. Il est aussi très excité. Prenons par exemple la première scène qu’Abela et Harington ont filmée ensemble – une réunion intime dans un restaurant où Yasmin arrive pour parler affaires, mais Muck la courtise avec une bouteille de vin chère et une demande qui laisse entrevoir ses fixations liées à l’urine. Yasmin s’effondre sous son sentiment d’impuissance. Et, comme par un acte de Dieu, Muck arrive, non seulement avec le pouvoir de l’aider au travail, mais avec un désespoir sexuel qui rappelle immédiatement à Yasmin qu’elle est désirée. Le Muck de Harington aurait pu être une caricature maléfique. Au lieu de cela, comme Yasmin, il est presque constamment déconcerté par le fait que tout son rang, son accès et ses richesses ne peuvent pas faire que les roturiers l’aiment.

« C’était vraiment excitant de ressentir à quel point c’était puissant [Muck] « C’est ce qui rend leur jeu de pouvoir vraiment intéressant », déclare Abela. « Le système de classes au Royaume-Uni est quelque chose que tout le monde comprend de manière très intense. C’est en quelque sorte dans nos gènes de comprendre ce système hiérarchique et l’idée d’un aristocrate comme Henry Muck, tout le monde va avoir une idée de ce à quoi cette personne pourrait ressembler, de ce à quoi elle …

Tandis que chacun Industrie Le personnage a été poussé à ses limites physiques dans la dernière itération de la série, les cinq derniers épisodes ont conduit à une grande révélation sur la relation de Yasmin avec son père et à un été secret qu’elle a passé sur son yacht. Épisode six, « Nikki Beach, ou : Tant de façons de perdre,« Le film, dont la première est prévue le 15 septembre, détaille exactement ce qui se passe lorsqu’une Hanani est poussée à bout. « Yasmin est surveillée à tout moment. C’est une proie qui se fait passer pour un prédateur. Et parce qu’elle est obsédée par le regard qui se pose sur elle, elle est aussi incroyablement vigilante sur tout ce qui se passe autour d’elle à tout moment », explique Abela. « J’ai dû tirer mes propres conclusions sur ce qui est arrivé au père de Yasmin, ce qui la pousse à prendre les décisions qu’elle prend sur ce bateau. C’est ce « et si ». Et si j’étais cette personne ? Et si quelqu’un m’avait fait ça ? Et si quelqu’un me faisait ressentir cette peur ? »

Abela sait que son personnage est souvent critiqué pour la fréquence à laquelle ses intrigues et ses actions tournent autour des hommes de sa vie. C’est une fille à papa avec une relation tendue, elle est dans une situation délicate avec un garçon qu’elle sait aimer, et elle laisse un homme qui a presque fait couler l’économie britannique lui pisser dessus. Mais un aspect important de la façon dont Yasmin interagit avec ce monde dominé par les hommes et avide de pouvoir est que cette féministe autoproclamée n’essaie pas d’être une révolutionnaire. Elle veut juste rester en vie.

« Ce serait formidable si Yasmin sentait qu’elle pourrait sortir de cette situation lavée de son passé, de son père, des traumatismes qu’elle a vécus dans son enfance et dans sa vie de famille. C’est ce qu’elle voudrait », dit Abela. « La réalité de la situation lui semble plus liée à la survie qu’à la croissance personnelle. » Et qu’en est-il de l’avenir de Yasmin, pas seulement dans ses relations, mais aussi sur le plancher de Pierpoint ? « L’instinct humain nous pousse à sauter sur la branche qui semble la plus solide plutôt que sur celle qui risque de se casser entre nos mains », dit Abela. « Quand il s’agit de choisir entre ces deux choses, Yasmin choisit la survie. »