Marisa Abela, de l’industrie, « a demandé d’atténuer les scènes de sexe dans la saison 3 »

Industrie L’actrice Marisa Abela dit qu’elle se sent prête à remettre en question les implications de ses fréquentes scènes de sexe dans la série à succès.

L’acteur britannique incarne Yasmin, héritière de l’édition devenue analyste financière, dans la série BBC/HBO sur de jeunes traders travaillant dans une banque d’investissement, et a été impliqué dans certaines des scènes de sexe les plus révélatrices de la série.

Abela a dit Le temps de Londres journal:

«Je comprends que cela fait partie du spectacle. Je pense que je fais juste plus attention maintenant à ce qui est vu.

L’aspect nudité n’est pas quelque chose qui me dérange dans la première ou la deuxième saison – c’était comme : « Si c’est dans mon contrat, je le ferai. Cela faisait partie de Yasmin et du fait qu’elle était si à l’aise avec elle-même et qu’elle était très libre. Et cela n’avait pas beaucoup de poids émotionnel pour moi.

« Ce n’est pas comme si quelqu’un m’aurait fait faire quelque chose que je ne voulais pas faire, mais je ne voulais pas forcément remettre en question les réalisateurs. Mais je pense que maintenant je suis plus conscient des implications de le faire encore et encore. Et je suis plus conscient que j’ai la capacité de dire : « Cela vous dérangerait-il de rester sur mon dos plutôt que de passer devant ? Dans mon dos, on a l’impression que je ne porte rien.’

Abela – qui a également joué Amy Winehouse dans le film biopic Retour au noir sur la vie de la tragique artiste londonienne – a partagé qu’elle croyait Industrieavec tous ses excès d’argent, de drogue et de relations sexuelles souvent illicites, est une représentation authentique du monde qu’il véhicule.

« Je pense que l’argent, le pouvoir et le sexe vont souvent de pair. Et si vous restez assis derrière un bureau toute la journée à négocier des centaines de millions de livres pour d’autres personnes, puis à gagner un gros bonus et à sortir beaucoup, il n’y a qu’un nombre limité de dynamiques que vous pouvez jouer sur ce lieu de travail avant. cela devient sexuel. Et je pense que chaque fois qu’il y a un gros bouton rouge, l’instinct de chacun est toujours d’appuyer dessus.