La commande souligne les capacités avancées, les hautes performances et l’application réussie des produits innovants de Maris-Tech sur le marché de la défense

Rehovot, Israël, 31 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Maris-Tech Ltd. (Nasdaq : MTEK, MTEKW) (« Maris-Tech » ou la « Société »), un fournisseur B2B d’intelligence artificielle (« IA » ) solutions vidéo accélérées pour les plates-formes de pointe, a annoncé aujourd’hui une commande répétée de 625 000 $ pour des unités de la plate-forme Opal de la société auprès d’une grande société de défense israélienne.

La plate-forme avancée Opal est basée sur la plate-forme phare Jupiter AI de Maris-Tech, une plate-forme vidéo haut de gamme à flux multiples avec accélération de l’IA qui fournit une collecte et des analyses de renseignements en temps réel.

Maris-Tech a déjà livré un bon de commande d’un montant de 500 000 $ pour la plateforme Opal.

Maris-Tech prévoit de livrer les unités conformément à ce bon de commande au cours des années 2023 et 2024.

« Les commandes répétées sont une excellente mesure et validation des capacités uniques et de l’application réussie de nos systèmes innovants d’enregistrement vidéo et d’accélération de l’IA, soulignant le respect et la confiance de nos précieux clients. Nous continuons de développer et d’établir la position de Maris-Tech en tant que leader de l’innovation technologique dans le domaine en développant des solutions avancées de collecte de renseignements basées sur l’IA pour les plates-formes distantes qui répondent aux besoins de nos clients », a déclaré Israel Bar, PDG de Maris-Tech. .

Maris-Tech est un fournisseur B2B de streaming vidéo et de technologie d’IA, fondé par des vétérans du secteur technologique israélien possédant une vaste expérience en ingénierie électrique et en imagerie. Nos produits sont conçus pour répondre aux demandes croissantes des applications commerciales et tactiques, en fournissant des solutions hautes performances, compactes, à faible consommation et à faible latence aux entreprises du monde entier, notamment aux principaux fabricants de charges utiles électro-optiques, de liaisons de données RF et de plates-formes sans pilote, ainsi qu’aux secteurs de la défense, la sécurité intérieure et les sociétés de communication. Pour plus d’informations, visitez https://www.maris-tech.com.

