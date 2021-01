Marion Ramsey: une actrice de l’Académie de police décède à 73 ans | Actualités Ents & Arts

L’actrice Marion Ramsey est décédée chez elle à Los Angeles à l’âge de 73 ans, a confirmé son agent.

Elle était surtout connue pour avoir joué le policier à la voix grinçante Laverne Hooks dans la franchise de films de la Police Academy.

Son agence, Roger Paul Inc, a déclaré à Sky News qu’elle « est décédée subitement » aux petites heures du jeudi matin, mais n’a pas donné de cause.

Une déclaration confirmant sa mort a déclaré: «La passion de Marion pour jouer et partager son cœur avec le monde était immense. Elle portait avec elle une gentillesse et une lumière pénétrante qui ont instantanément rempli une pièce à son arrivée.

« La diminution de sa lumière est déjà ressentie par ceux qui la connaissaient bien. Elle nous manquera et l’aimerons toujours. »

La carrière télévisuelle de Ramsey a commencé en 1976 avec un rôle d’invité dans la sitcom The Jeffersons. Elle a continué à se produire régulièrement sur le spectacle de croquis de Bill Cosby, Cos.

Elle a eu sa pause sur grand écran dans le premier film de l’Académie de police en 1984, une franchise de comédie sur un groupe de recrues de la police inadaptées causant des ravages dans les rues d’Amérique.

Les films sont devenus des classiques cultes, avec Ramsey jouant dans six des sept films.

Sa voix unique a également remporté ses rôles de voix dans les animations Robot Chicken et The Addams Family cartoon.

Elle a également joué dans le film télévisé SyFye 2015 Lavalantula et dans sa suite l’année suivante, 2 Lava 2 Lantula.

Ramsey a également joué dans de nombreux spectacles de Broadway.



Loin de son succès télévisé et cinématographique, Ramsey était une chanteuse talentueuse et a joué dans de nombreuses productions de Broadway, ainsi que des tournées en Amérique dans Hello, Dolly! et deux productions de Los Angeles de Little Shop of Horrors.

Elle aurait été particulièrement fière d’avoir été l’une des trois chanteuses originales de la production de Broadway de Dreamgirls, qui a ensuite inspiré le film à succès mettant en vedette Jennifer Hudson, Beyonce et Jamie Foxx.

Défenseur de la sensibilisation au VIH / sida, Ramsey a contribué à collecter des millions de dollars au profit d’organismes de bienfaisance cherchant à prévenir le virus auto-immun.

Née à Philadelphie, Ramsey était une passionnée de musique country et chantait souvent des classiques de Dolly Parton et écrivait sa propre musique.

Son dernier film était la comédie de 2018 When I Sing, qui lui a rendu hommage sur sa page Twitter officielle, en écrivant: «C’est avec une grande tristesse que je partage notre perte de mon amie, et l’une des étoiles brillantes de When I Sing (sa rôle final), la belle, gentille, hilarante, #MarionRamsey. Tu vas me manquer, ma sœur idiote. «

Le producteur de films britannique Jonathan Sothcott a écrit sur Twitter: « Dans les années 80, les films de la Police Academy ont jeté une longue ombre sur le genre de la comédie – ils étaient partout et tout le monde les regardait. #MarionRamsey était hilarant en tant que Hooks – une belle comédienne. »

Ramsey laisse derrière lui trois frères.