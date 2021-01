« Marion portait avec elle une gentillesse et une lumière pénétrante qui ont instantanément rempli une pièce à son arrivée. La gradation de sa lumière est déjà ressentie par ceux qui la connaissaient bien. Elle nous manquera et l’aimerons toujours », indique le communiqué.

Né à Philadelphie, la carrière de Ramsey dans le divertissement a commencé sur scène. Elle a joué dans des spectacles de Broadway, y compris des productions de « Eubie! » et « Grind », et a fait le tour du pays dans la comédie musicale « Hello Dolly ».

Ramsey a commencé son chemin à la télévision avec un rôle d’invité dans la série à succès « The Jeffersons », et était un habitué de « Cos », la série de sketchs comiques de Bill Cosby.

Son rôle le plus connu était dans le film 1984 « Police Academy » en tant qu’officier Hooks, dont le comportement à la voix douce était rythmé par des explosions mémorables. Ramsey a joué dans cinq autres films « Police Academy » dans les années 1980.

Elle a commencé le doublage dans la série de dessins animés « The Addams Family » au début des années 1990, qui a été diffusée pendant deux saisons.

Ramsey était profondément engagée dans la sensibilisation au sida et a prêté sa voix à des causes caritatives, en se produisant dans «Divas Simply Singing», un événement annuel de collecte de fonds.

Plus tard dans sa carrière télévisuelle et cinématographique, elle a été invitée dans les émissions Adult Swim « Robot Chicken » et « Tim and Eric Awesome Show, Great Job! »

En 2015, elle retrouve les stars de « Policy Academy » Steve Guttenberg et Michael Winslow dans le film du camp Syfy « Lavalantula » et sa suite « 2 Lava 2 Lantula! » l’année suivante. Son dernier rôle d’acteur était dans le film indépendant de 2018 « When I Sing ».

Elle laisse dans le deuil ses trois frères.