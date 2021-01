Marion Ramsey décédée: la star de la Police Academy décède à 73 ans après une courte maladie

Marion Ramsey est décédée à l’âge de 73 ans, a tristement confirmé son représentant.

Une cause de décès n’a pas été déterminée, bien que l’actrice ait été malade ces derniers jours, selon Deadline.

Elle était surtout connue pour avoir joué l’agent Laverne Hooks à la Police Academy.

Le film a été un tel succès qu’il a engendré cinq suites au cours des cinq années suivantes, Marion apparaissant dans chacune d’elles.

Marion a commencé sa carrière sur scène et a joué dans le Broadway original et les productions de tournée suivantes de Hello, Dolly !.

Elle a également joué aux côtés de Bette Davis dans la comédie musicale Mlle Moffat.















Un autre rôle mémorable était dans l’émission à succès de Broadway de 1978, Eubie !.

Sa carrière télévisuelle a commencé avec une apparition en 1976 dans la sitcom The Jeffersons.

Elle est également devenue une habituée de l’émission de croquis de Bill Cosby Cos.









En 1984, elle décroche son rôle le plus emblématique dans la Police Academy.

Elle est devenue une star remarquable grâce à sa voix aiguë.

Marion a repris le rôle dans la vidéo de 1993 John Virgo: Playing for Laughs et dans un épisode de 2006 de Robot Chicken.









Ses autres crédits télévisés incluent Modern Family, Beverly Hills, 90210 et MacGyver.

Son dernier rôle connu était dans Lavalantula, un thriller télévisé.

Elle a retrouvé sa co-star de l’Académie de police Steve Guttenberg dans le film.









Marion était également chanteuse et compositrice.

Elle n’avait pas d’enfants.

La star de la télévision laisse dans le deuil ses trois frères.