Mais lors d’un vote en ligne, les membres ont soutenu M. Draghi à 59%, après avoir affirmé avoir obtenu la promesse de créer un nouveau super-ministère pour la «transition écologique».

L’Italie a de grands espoirs pour son nouveau leader, surnommé « Super Mario » après avoir promis de faire « tout ce qu’il faut » pour sauver l’euro monnaie unique pendant la crise de la dette des années 2010.

Son arrivée a été accueillie avec joie par les marchés financiers et les coûts d’emprunt de l’Italie ont chuté à un niveau historiquement bas cette semaine.

Mais « il est difficile de surestimer l’ampleur des défis auxquels Draghi et l’Italie sont confrontés », a déclaré Luigi Scazzieri, du Centre pour la réforme européenne.

L’économie s’est contractée de 8,9% l’an dernier, tandis que Covid-19 reste monnaie courante et que des restrictions, notamment un couvre-feu nocturne et la fermeture de bars et de restaurants le soir, restent en place.

Dans l’un des derniers actes de son gouvernement vendredi, le cabinet de M. Conte a prolongé d’une semaine l’interdiction de voyager entre les régions et resserré les restrictions dans quatre régions.

Comme d’autres pays de l’Union européenne, l’Italie a également pris du retard dans son programme de vaccination, accusant des retards de livraison.

Le pays espère recevoir plus de 220 milliards d’euros (192 milliards de livres sterling) de fonds de relance de l’UE pour l’aider à se remettre sur pied.

Mais les différends sur la façon de dépenser l’argent, entre les demandes de réforme structurelle de longue date et les mesures de relance à court terme, ont fait tomber le gouvernement précédent.

Le travail de M. Draghi est plus facile que celui des anciens premiers ministres technocrates, comme Mario Monti, qui s’est tourné vers des mesures d’austérité sévères et impopulaires pendant la crise de la dette.

« Mais dépenser des fonds ne suffit pas », a noté M. Scazzieri, ajoutant que le nouveau Premier ministre « trouvera tout aussi difficile de promulguer des réformes réclamées depuis longtemps ».