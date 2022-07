Mario Strikers ajoute Daisy et plus dans sa première mise à jour gratuite

Le dernier jeu de sport Switch de Nintendo, Mario Strikers: Battle League, reçoit sa première mise à jour post-lancement cette semaine. Le patch sera mis en ligne le 21 juillet et ajoutera de nouveaux personnages, un nouveau stade et d’autres contenus au jeu.

Tout d’abord, deux nouveaux personnages jouables rejoindront la liste : Daisy et Shy Guy. La princesse possède une statistique technique élevée qui l’empêche d’être renversée par ses adversaires, tandis que Shy Guy est un personnage complet qui peut être modifié au besoin avec de l’équipement.

En plus des nouveaux personnages jouables, la mise à jour introduit un nouveau stade, Desert Ruin, ainsi que des équipements de chevalier. Cet équipement augmente la force et le tir d’un personnage au détriment de la vitesse et de la technique. Vous pouvez avoir un aperçu du nouveau contenu dans la bande-annonce ci-dessous.

Nintendo indique que deux autres mises à jour gratuites de Mario Strikers devraient arriver avant la fin de 2022. Celles-ci introduiront également de nouveaux personnages, stades et équipements jouables, mais aucun détail n’a encore été annoncé.

Mario Strikers n’est pas le seul jeu Switch à bénéficier d’un support continu cette année. Nintendo publiera également plus de pistes pour Mario Kart 8 Deluxe dans le cadre de la Laissez-passer pour le cours de rappel. La première vague de pistes est arrivée en mars, et cinq autres vagues devraient suivre jusqu’à la fin de 2023.