Mario se produit à l’étape de la tournée “Real Talk Dries Real Change” de NewsOne

La première destination d’actualités et d’informations sur les Noirs et la culture noire a récemment poursuivi sa série de discussions en 4 parties à Atlanta qui s’est terminée par une performance électrisante.

NewsOne’s Série Real Talk Drives Real Change propulsé par Chevrolet est récemment venu au Georgia World Congress Center et a attiré une foule cherchant à s’engager et à recevoir des informations vitales des panélistes s’exprimant sur la réforme des politiques et de la justice.

La foule a également eu droit à une performance spéciale du chanteur nominé aux Grammy Awards, Mario.

Animé par la culture pop et commentateur politique Mike Muse…

la conversation a comporté des paroles sages du directeur général de The New Georgia Project, Nse Ufotl’artiste/activiste Mysonne The General et l’avocat/activiste Lee Merritt Esq.

Le groupe a brisé le pouvoir de sa propre plateforme tout en sensibilisant à l’importance du vote local. Le groupe a également examiné des cas très médiatisés tout en discutant de l’activisme, un sujet que Mysonne a personnellement abordé.

Selon le panéliste, chaque personne a un rôle à jouer lorsqu’il s’agit de faire changer les choses.

“L’activisme n’est qu’un mot”, a déclaré le militant de la réforme de la justice pénale. « Être militante est un titre que quelqu’un m’a donné. J’ai été un artiste hip-hop toute ma vie et je me suis réveillé après George Floyd et je suis allé à un rassemblement et j’ai décidé que c’était ce que je voulais que le travail de ma vie soit. C’est le travail de chacun de trouver son point d’entrée là-dedans », a-t-il ajouté. “Nous n’avons pas à suivre exactement le même chemin, nous avons juste tous exactement le même objectif.”

Avant la clôture de l’événement, la superstar du R&B, Mario, a séduit la foule en interprétant ses succès, notamment “Let Me Love You” et “How Do I Breathe”.

“Nous célébrons ici le changement, célébrons la vie, nous célébrons ici le contrôle de notre récit et de notre avenir”, a déclaré Mario tandis que les fans s’engageaient avec enthousiasme dans le public.

Il reste deux autres villes sur la tournée Real Talk Drives Real Change. Une conversation sur la santé mentale aura lieu dans Philadelphie le 28 août et une conversation sur la liberté financière aura lieu le 25 septembre à Houston. L’entrée est gratuite et les événements seront diffusés en direct afin que les téléspectateurs et les participants puissent profiter d’espaces sûrs pour réfléchir à une gamme de problèmes profondément enracinés dans l’expérience noire tout en reconnaissant et en célébrant notre détermination et notre foi indomptable en tant que Noirs américains. Chaque événement comprendra également une performance spéciale d’un invité musical.

Pour plus d’informations sur Real Talk Drives Real Change de NewsOne, cliquez sur ICI.