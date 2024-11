Mario & Luigi : Brothership « Yo-Ho, Bro! A Sea Shanty » Bande-annonce

Yo-ho, frérot-oh, navigue à travers les mers puissantes avec Mario et Luigi ! Tapez du pied sur ce chant de marin alors que les frères se retrouvent entraînés dans toutes sortes de manigances maritimes ! Le jeu Mario & Luigi : Brothership sera lancé exclusivement sur la console Switch le 7 novembre 2024. Préparez-vous à embarquer pour votre aventure nautique grâce aux précommandes, disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Un pouvoir mystérieux a divisé le monde de Concordia en de nombreuses îles dispersées, et c’est à Mario et Luigi de les reconnecter. Aventurez-vous sur Shipshape Island (en partie navire, en partie île) et lancez-vous à bord de son canon pour visiter, explorer et partir en quête à travers une variété d’îles différentes, allant des forêts tropicales humides aux villes animées. Rencontrez de nouveaux amis utiles comme Connie et Snoutlet (qui n’est certainement pas un cochon) et rencontrez des personnages familiers du Royaume Champignon comme Peach et Bowser !

Pour reconnecter Concordia, vous devrez exploiter la puissance du lien fraternel qui unit Mario et Luigi pour surmonter les défis. Utilisez Bros. Moves pour contourner les obstacles, comme combiner le duo moustachu en une boule, ou en lançant des boules de feu et de glace pour faire fondre ou geler les obstacles. Profitez des puissantes attaques Bros. comme Zapperator dans une version dynamique du combat au tour par tour, où les attaques, esquives et contre-attaques au bon moment sont essentielles pour vaincre les ennemis.

N’oubliez pas d’équiper des Battle Plugs pour des capacités supplémentaires qui peuvent vous accorder des avantages stratégiques, comme créer une onde de choc pour endommager plusieurs ennemis ou garantir des coups critiques contre les ennemis volants. Expérimentez avec des combinaisons créatives pour superposer différents effets et voyez ce qui se passe !

De plus, découvrez la puissance de l’esprit inventif de Luigi avec Luigi Logic, qui peut vous aider lors de l’exploration et des combats de boss. Bien que ses éclairs d’inspiration puissent parfois être… non conventionnels, ils aideront Mario à résoudre des énigmes, à collecter des objets et à infliger de gros dégâts à des méchants encore plus gros.