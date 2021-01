Mario Lopez envoie du soutien après son ancien Sauvé par le gong co-star Diamant de Dustin a reçu un diagnostic de cancer.

le Supplémentaire hôte partagé une capture d’écran sur les médias sociaux le jeudi 14 janvier de lui-même et de Dustin dans une scène de la sitcom bien-aimée des années 1990, à côté d’une photo plus récente des deux amis en train de se rattraper.

« Je suis entré en contact avec Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera cela », a déclaré Mario sous-titré les images sur Instagram et Twitter. « Prier pour lui et sa famille et pour un prompt rétablissement. Que Dieu bénisse. »

Le diagnostic de Dustin a été confirmé sur sa page Facebook le 14 janvier pour informer les fans de l’artiste de 44 ans qui est surtout connu pour jouer à Samuel « Screech » Powers on gawky mais adorable. Sauvé par le gong et plusieurs retombées.

« Pour le moment, nous pouvons confirmer que Dustin a un cancer », a déclaré son équipe. « Dustin divulguera plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles et qu’un plan pour aller de l’avant sera fait … Nous demandons à tout le monde de respecter la vie privée de Dustin pendant cette période difficile.