Mario Lopez partage des photos de la première communion de son fils : “Je ne pourrais pas être plus fier”

Mario Lopez a partagé dimanche plusieurs photos de ce qu’il a dit être la première communion de son fils Dominic.

“Notre Dominic a eu sa première communion et nous ne pourrions pas être plus fiers”, a écrit l’animateur de télévision sur les réseaux sociaux tout en partageant des photos de sa femme, Courtney Mazza, Dominic, 8 ans et leurs deux autres enfants Gia, 11 ans, et Santino, 3.

Lopez a tagué les messages “#Catholic”, “#1stCommunion” et “#LopezBoys”.

Alors que sa sœur aînée et son frère cadet étaient vêtus de façon décontractée de jeans et de shorts, Dominic avait l’air pimpant dans un costume noir et un collier croisé.

L’animateur d'”Access Hollywood” s’est lui-même fait baptiser dans le Jourdain en Israël en 2018.

Lopez a documenté son voyage et son baptême sur les réseaux sociaux.

“Nous sommes au Jourdain où Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter à l’époque. “Je suis sur le point de me faire baptiser. C’est une belle journée. Il y a un prêtre catholique vraiment cool qui va me faire les honneurs. Et il y a un sermon en cours en ce moment. Alors je vais rejoindre ces braves gens et puis, bam ! C’est en marche!”

Il a dit plus tard : « Je viens de me faire baptiser dans le Jourdain. Alléluia !

Lopez a déclaré à Fox News Latino en 2017 que lui et sa famille allaient à l’église tous les dimanches et s’il ne le pouvait pas pour une raison quelconque, il s’assurait d’allumer une bougie dans une église cette semaine-là.

“Je pense qu’en vieillissant, j’ai juste essayé de développer un muscle plus spirituel dans une entreprise très imprévisible”, a-t-il expliqué. “C’est bien d’avoir quelque chose de cohérent dans notre vie – la famille et la foi, c’est ça pour moi.”

Il a dit qu’à Hollywood, la religion est souvent considérée comme un sujet controversé.

“Malheureusement, la politique et la foi, la religion, sont perçues de cette façon parce que c’est une chose très personnelle et les croyances sont assez fortes, et tout le monde ne sera pas d’accord avec vous”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : “Je suis fier de qui je suis et de ce que je suis et d’être catholique.”

L’acteur de “Sauvés par le gong” a déclaré à l’émission Today plus tôt ce mois-ci qu’il voulait que les noms de ses enfants soient “italiens et nous les voulions catholiques”.

Il a dit que Dominic porte le nom de son arrière-grand-père Dominico et St. Dominic.

“Je pense aussi que Dominic a l’air cool. Nous l’appelons Nico en abrégé. Il a un tas de surnoms, Dom, Nico Suave”, a-t-il déclaré à propos de son fils de 8 ans.