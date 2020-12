Nouveaux épisodes, nouvelles stars et surtout, nouvelles gaffes hilarantes, échecs épiques et compétitions exagérées.

C’est vrai, Visage de jeu de célébrité Ventilateurs! Cette saison du E! spécial va être un grand, et en tant qu’hôte et producteur exécutif Kevin Hart mettez-le dans cet aperçu, « Vous ne voudrez pas le manquer. »

Le clip ci-dessus donne un aperçu de certains des chaos à venir et un rappel du fonctionnement du spectacle. «Je me suis virtuellement connecté avec certains de mes amis célèbres pour une expérience de soirée de match incroyable», explique Kevin. « Ils jouent peut-être pour la charité, mais leur ego sera meurtri. Trois équipes concourent toutes pour un prix: le trophée Hart of a Champion. »

Oui, ce trophée – celui qui est censé être une version en or du comédien en tant que bébé.

« Je suis presque sûr que c’est une version dorée de toi en tant qu’homme, » Taran Killam dit à Kevin dans ce qui sera sûrement le premier de beaucoup blagues aux frais de l’hôte dans les semaines à venir.

En plus de Taran et Ronnie Kimble, les paires en compétition comprennent Mario Lopez et Courtney Lopez, Tamera Mowry et Adam Housley et Anthony Anderson et Doris Bowman.