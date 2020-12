Il est temps d’avoir Sauvé par le gong!

Le tout nouveau vendredi Pop du jour, les téléspectateurs ont entendu parler de Sauvé par le gong étoiles Elizabeth Berkley et Mario Lopez avant le marathon d’E! de la sitcom des années 90. À savoir, Mario et Elizabeth ont révélé des détails sur le redémarrage de Peacock, qui présente des stars OG et des nouveaux arrivants impressionnants.

Mario a commencé, « Vous reverrez tout le gang. »

En plus de Mario et Elizabeth, le redémarrage comprend des apparitions de Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen et Lark Voorhies. Selon l’actrice de 48 ans, «les gens implorent un redémarrage depuis des années».

Bien que l’ancien couple à l’écran Mario et Elizabeth soient tous deux revenus pour le redémarrage, une romance ravivée ne se produit pas dans la première saison.

L’acteur et la personnalité de la télévision ont relayé: « Pas dans la première saison, du moins. Elle est mariée. »

Quant à la nouvelle distribution, qui comprend Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Josie Totah, Alycia Pascual-Peña, Belmont Cameli et Dexter Darden, Elizabeth a déclaré qu’elle était « si fière de participer à une émission qui reflète réellement la diversité ».