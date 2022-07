Mario Kart 8 Deluxe DLC – Prix du laissez-passer pour le cours Booster, nouveaux cours et plus encore

Mario Kart 8 Deluxe regorge déjà de certains des meilleurs parcours de la série, et d’autres encore sont en route. Nintendo publie des dizaines de pistes supplémentaires pour le jeu Switch le plus vendu dans le cadre du Laissez-passer pour le cours de rappelsix vagues de DLC à venir jusqu’à la fin de 2023. Voici tout ce que vous devez savoir sur le pass, y compris combien il coûte et comment le télécharger.

Combien coûte le Pass Cours Booster ?

Il existe deux façons d’obtenir le Passe de cours Booster de Mario Kart 8 Deluxe. La première consiste à l’acheter directement sur le Nintendo eShop pour 25 $. Après avoir acheté le pass, vous aurez accès à chaque vague de cours au fur et à mesure de leur sortie.

Alternativement, vous pouvez télécharger gratuitement le Booster Course Pass si vous êtes un Nintendo Switch Online plus pack d’extension abonné. Vous pourrez profiter du DLC tant que vous avez un abonnement actif. Cependant, si votre abonnement expire, vous perdrez l’accès jusqu’à ce que vous renouveliez ou achetiez le pass.

Un abonnement individuel à Nintendo Switch Online plus Expansion Pack coûte 50 $ par an, tandis qu’un abonnement familial annuel coûte 80 $. Ce dernier couvre jusqu’à huit comptes Nintendo sur plusieurs systèmes Switch. En plus du Booster Course Pass, les abonnés ont accès à divers autres avantages, notamment Animal Crossing: DLC Happy Home Paradise de New Horizons et une bibliothèque de jeux classiques Nintendo 64 et Sega Genesis.

Combien de cours sont ajoutés ?

Le Booster Course Pass ajoute 48 pistes supplémentaires à Mario Kart 8 Deluxe. Ces cours sont tirés de toute la série Mario Kart et seront publiés huit à la fois en six vagues jusqu’à la fin de 2023. Vous ne pouvez pas acheter les vagues individuellement.

Nouveaux cours

Voici tous les cours confirmés à venir dans le Booster Course Pass :

Vague 1 – 18 mars

Coupe Golden Dash

Promenade parisienne (Mario Kart Tour)

Circuit du crapaud (Mario Kart 7)

Mont Choco (Mario Kart 64)

Centre commercial de noix de coco (Mario Kart Wii)

Tasse chat porte-bonheur

Tokyo Blur (Tour Mario Kart)

Shroom Ridge (Mario Kart DS)

Sky Garden (Mario Kart: Super Circuit)

Cachette des ninjas (visite Mario Kart)

Comment télécharger le Booster Course Pass

Vous pouvez télécharger le Booster Course Pass depuis la page produit de Mario Kart 8 Deluxe sur le Nintendo eShop. Si vous êtes abonné à Nintendo Switch Online plus Expansion Pack, vous verrez une bannière en haut de la page avec un bouton pour télécharger le pass gratuitement. Gardez à l’esprit que vous devrez posséder le jeu de base pour télécharger le Booster Course Pass.