Mario Fiorentini, résistant italien décoré, est décédé

ROME (AP) – Mario Fiorentini, le combattant de la résistance le plus décoré d’Italie contre les forces fascistes et nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédé mardi dans un hôpital de Rome. Il avait 103 ans.

Le chapitre de Rome de l’Association nationale des partisans d’Italie a annoncé sa mort. Fiorentini commandait un groupe de partisans, le terme que les Italiens qui ont combattu le régime du dictateur Benito Mussolini, puis les occupants nazis allemands en Italie, utilisaient pour se désigner eux-mêmes.

Dans une bataille, son groupe est sorti victorieux contre trois bataillons allemands. Fiorentini est devenu légendaire parmi les partisans pour s’être évadé quatre fois des prisons dirigées par les nazis. En décembre 1943, il lança une bombe à main sur un camion nazi près d’une prison de Rome où les détenus comprenaient deux futurs présidents italiens – Giuseppe Saragat et Sandro Pertini.

“Le but était évidemment d’attaquer les nazis mais aussi de faire sentir aux deux antifascistes emprisonnés que la résistance à Rome était toujours forte et active”, a déclaré le quotidien italien Corriere della Sera à propos de cet exploit audacieux.

Fiorentini s’est échappé sur son vélo, esquivant les balles des Allemands des veuves de la prison le long du Tibre, selon le journal.

Il a épousé une autre combattante de la résistance, Lucia Ottobrini, en 1945, l’année de la libération de l’Italie. Ottobrini est décédé en 2015.

Pour ses actions courageuses, l’Italie a ensuite décerné à Fiorentini trois médailles d’argent de la bravoure et trois croix du mérite de guerre.

Après la Seconde Guerre mondiale, Fiorentini a refusé une opportunité de se présenter au Parlement et a plutôt poursuivi un diplôme en mathématiques. Il a ensuite enseigné dans des universités en Italie, au Canada et aux États-Unis.

En 2018, il a co-écrit un livre sur les mathématiques, “Zero One Infinity/Entertainment for the mind”, qui mettait en lumière les curiosités mathématiques pour les lecteurs dès l’âge du collège.

Cette version corrige le prénom de Mussolini en Benito.

The Associated Press