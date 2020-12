Mario Falcone s’est ouvert sur son vœu d’enseigner à son fils de deux ans, Parker, la santé mentale pour aider à effacer la stigmatisation entourant le sujet.

Il a fait équipe avec la charité Papyrus, qui aide les personnes de moins de 35 ans aux prises avec leur santé mentale.

L’ancienne star de TOWIE, Mario, 32 ans, dit que le fait de découvrir que des enfants aussi jeunes que sept ans se sont suicidés «lui a brisé le cœur» en tant que parent, et qu’en particulier dans le verrouillage, il n’a jamais été aussi important de prendre soin de son esprit.

Il a déclaré au Mirror: «La première chose à laquelle j’ai pensé en regardant Boris [Johnson] samedi, c’est que tant de gens vont lutter avec ça maintenant.







«J’ignorais complètement que des enfants aussi jeunes que 7 et 8 ans se sont suicidés.

«J’étais à court de mots, et en tant que père, cela me brise le cœur, l’idée que Parker ait cette pensée dans sa tête, ou qu’il soit bouleversé ou anxieux, ou déprimé, cela me brise le cœur, rien que d’y penser.

«Et j’ai des neveux qui ont six ans, donc pas loin derrière, alors quand j’ai appris que c’était juste l’instinct parental en moi, je veux faire partie de ça et essayer d’aider». »

Parlant des façons dont nous pouvons prendre soin de notre santé mentale en lock-out, Mario a déclaré: «L’exercice est une très bonne chose pour moi, je n’ai plus de pack de six, ces jours sont révolus, papa est génial!







«Mais je m’assure toujours de m’entraîner tous les jours, que ce soit pour une course, une marche, un peu d’air frais pour commencer ma journée et avoir un peu de routine et de structure, je trouve que cela m’aide vraiment.

«Surtout quand nous sommes au Tier 4, je trouve que la structure à ma journée me maintient mentalement au bon endroit.

«Si vous mangez de la merde, vous allez ressentir de la merde, et c’est la même chose avec ce que vous prenez dans votre cerveau, essayez d’éviter de lire des choses qui ont un effet néfaste sur votre santé mentale.

«Il y a d’autres choses à regarder qui vont vous réchauffer, et les gens doivent se rendre compte qu’il y aura une fin à cela. Je sais que c’est comme si ça traînait continuellement.







Mario dit qu’avoir son petit garçon en lock-out sans pouvoir voir sa famille élargie était la «partie la plus difficile» de tout cela.

«J’aime être si proche de mes parents et des enfants de ma sœur», dit-il.

«Ma mère est dans notre bulle, j’ai déménagé ici en juillet, bénis-la, je ne pouvais pas la laisser seule.

Il a plaisanté: «Je regrette que maintenant, elle me rend fou!

« [Parker] aime ses cousins, tantes et oncles en morceaux, ne pouvant pas voir les enfants ensemble, ma sœur et moi sommes si proches et vous rêvez de ces moments.

«J’ai un neveu appelé Dylan, et j’ai raté tous ces câlins de bébé, ça a été vraiment difficile.

Cependant, Mario et son père, Mario Snr., Ont réussi à se rapprocher encore plus du verrouillage après que Main ait appris à jouer au golf, car plus tôt dans l’année, ils étaient autorisés à se rencontrer tant qu’ils jouaient au golf.







«C’était thérapeutique pour moi, mon père est un homme détendu et positif, il n’aimerait pas me voir à terre, il a une bonne aura», dit Mario.

« Mais voir Parker passer à côté de beaucoup de choses a été difficile, vous ne voulez pas que votre enfant rate la vie. »

Mario a été ouvert sur le fait qu’il a tenté de se suicider en 2012, et il a l’intention d’enseigner à Parker qu’il est normal que les hommes soient tristes ou anxieux, et qu’il n’y a rien de mal à en parler.

«Tous les jours ne seront pas une bonne journée, les choses dans la vie seront difficiles, mais en les surmontant, cela vous donne de la force», a-t-il déclaré.







«Ce n’est que depuis que Parker que je respecte mon parcours de ce que j’ai vécu à ce que je suis, parce que cela m’inspire, cela me rend fier de moi. J’étais sur le point de me suicider, d’avoir maintenant une belle famille, c’est un exploit en soi.

«Je vais lui dire que les garçons peuvent pleurer, je dis à Parker:« Papa pleure encore maintenant ».

«Je vais parler de mes expériences avec honnêteté, pour qu’il se sente à l’aise et que je puisse lui parler à partir d’un lieu de connaissance, pas seulement en tant que parent, mais aussi quelqu’un qui a été là et qui l’a compris.







Mari a poursuivi: «C’est notre travail en tant que parents maintenant, nous allons lutter pour changer la génération de nos parents, notre génération il y a une certaine stigmatisation mais pas autant, ce qui est fantastique, mais il y a des hommes qui se lèvent et s’en sortent ‘attitude.

«Mais si nous pouvons éduquer nos enfants à mesure qu’ils grandissent comme nous le faisons pour n’importe quoi d’autre, nous leur apprenons à compter, nous leur apprenons à faire leur ABC, nous pouvons éventuellement rendre la santé mentale aussi courante que le rhume. C’est ce que notre objectif devrait être. »

* PAPYRUS est l’organisation caritative britannique pour la prévention du suicide chez les jeunes (moins de 35 ans). Pour PAPYRUS HOPELINEUK, appelez le 0800 068 4141

Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org