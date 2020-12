Mario Falcone a été le premier à féliciter sa sœur Giovanna pour avoir remporté I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Clairement fier, le beau gosse de TOWIE apporte son soutien à sa sœur depuis le premier jour.

Ravi Mario, 32 ans, a publié un doux Instagram montrant sa soeur couronnée en son trône I’m A Celeb.

Il a écrit: « Ma soeur !!!! Reine du château! »

Pas moins de 12 millions de Britanniques ont voté lors de la finale qui a couronné Gi en tant que reine du château.







Jordan North a été nommé finaliste et Vernon Kay arrive à la troisième place.

Malgré le fait de regarder chaque instant, cela n’a pas toujours été facile pour le frère de Gi, Mario.

Quand Gi s’est vu refuser une friandise de chez elle, elle a pleuré il y a quelques jours à peine.







Cela a joué sur les cordes sensibles de son frère alors qu’il disait qu’il avait du mal à voir sa sœur s’énerver.

«Difficile à regarder ce soir», écrit-il, à côté d’un emoji en forme de cœur.

Gi est devenue un membre bien-aimé du camp et la figure de la «mère» alors qu’elle cherchait toutes les étoiles.







Elle a vraiment adoré l’expérience car elle a dit qu’elle avait « tellement ri ».

Mais la starlette a manifestement manqué à son mari Tom et à leurs trois enfants à la maison.